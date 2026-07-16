jueves 16 de julio de 2026
16 de julio de 2026 - 19:20

Indec: criar a un niño de entre 6 y 12 años demandó en junio $ 678.308

Es el valor más alto entre los distintos tramos etarios relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Por Agencia DIB
El Indec dio a conocer el costo de la canasta de crianza.

El Indec dio a conocer el costo de la canasta de crianza.

IA

El costo de la canasta de crianza de un niño de entre 6 y 12 años alcanzó en junio los $ 678.308, el valor más alto entre los distintos tramos etarios relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En tanto, para un menor de un año el costo fue de $ 529.539, para niños de 1 a 3 años llegó a $ 630.926 y para los de 4 a 5 años se ubicó en $ 539.612.

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De acuerdo con el informe oficial, la canasta de crianza contempla dos componentes: el costo mensual de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niños y adolescentes y el valor económico del tiempo destinado a su cuidado. En junio, el componente de bienes y servicios ascendió a $ 173.468 para menores de un año, $ 223.988 para niños de 1 a 3 años, $ 285.275 para el grupo de 4 a 5 años y $ 353.885 para quienes tienen entre 6 y 12 años.

El costo del cuidado, por su parte, fue estimado en $ 356.071 para menores de un año, $ 406.938 para niños de 1 a 3 años, $ 254.337 para el tramo de 4 a 5 años y $ 324.423 para los de 6 a 12 años. Para calcular este componente, el Indec considera las horas teóricas de cuidado requeridas según la edad y las valoriza con la remuneración vigente de la categoría "Asistencia y cuidado de personas" del régimen de trabajo para el personal de casas particulares.

En la comparación interanual, la canasta de crianza registró incrementos en todos los segmentos etarios. El costo para menores de un año pasó de $ 411.201 en junio de 2025 a $ 529.539 este año; para niños de 1 a 3 años aumentó de $ 488.700 a $ 630.926; para el grupo de 4 a 5 años subió de $ 411.310 a $ 539.612; y para los de 6 a 12 años se elevó de $ 517.364 a $ 678.308.

La canasta de crianza se calcula para cuatro grupos de edad -menores de un año, de 1 a 3 años, de 4 a 5 años y de 6 a 12 años- y constituye una estimación del costo mensual de crianza que combina los gastos de consumo con la valorización del tiempo de cuidado. Para el componente de bienes y servicios toma como referencia la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires, mientras que el costo del cuidado surge de la cantidad de horas requeridas para cada tramo etario y la remuneración del personal de casas particulares.

Fuente: Agencia DIB

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