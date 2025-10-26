Franco Colapinto terminó 16º en México: "Lo bueno es que peor no se puede ir"

El piloto argentino Franco Colapinto culminó 16º -último entre los que concluyeron la carrera- en el Gran Premio de México de Fórmula 1 , por detrás de su compañero de equipo en Alpine , el francés Pierre Gasly . En el otro extremo, el británico Lando Norris , con McLaren , dominó de principio a fin, se quedó con la victoria en 1.37:58,574 horas y pasó a liderar el campeonato.

El podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc ( Ferrari , a 30,324 segundos) y el neerlandés Max Verstappen ( Red Bull , a 31,049). El hasta ahora líder del certamen, Oscar Piastri ( McLaren ), finalizó quinto, a 42,065 segundos.

En las últimas vueltas, Colapinto se acercó a Gasly, pero la entrada en escena del Virtual Safety Car por el abandono del español Carlos Sainz ( Williams Racing ), privó al pilarense de ir a la caza de su compañero de equipo.

“Hice 50 vueltas arrastrándome, sin nada de grip. Después, con las gomas blandas anduve bien, pero ya era muy tarde. Una carrera sin mucho ritmo y muy larga”, analizó Colapinto en diálogo con la prensa. “Como equipo no teníamos ritmo y nos costó mucho, así que a trabajar para la próxima”, siguió. Sin embargo, poco después, tiró el título: “Lo bueno es que peor no se puede ir, así que de acá, para arriba”.

A la temporada le quedan cuatro GP, el próximo el 9 de noviembre en Brasil. “Brasil es el Gran Premio de casa. Va a haber muchos argentinos, tengo muchas ganas de ir allá y disfrutarlo con todos ellos”, deseó el de Pilar.

El británico Norris encabeza las posiciones con 357 puntos, por delante del australiano Piastri, 356, y el neerlandés Verstappen, 321. Entre los constructores, McLaren lidera con 713 unidades, y le siguen Ferrari 356, y Mercedes, 355. (DIB)