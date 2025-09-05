Volvió a brillar el Faro de la Cultura de La Plata: quien fue Gyula Kosice y por qué dejó un mensaje oculto en la obra

El emblemático Faro de la Cultura , ubicado en la localidad de Tolosa, acaba de ser renovado y puesto en valor, en el marco del Plan de Recuperación de Espacios Públicos que impulsa la Comuna, con el objetivo de mejorar y embellecer los espacios verdes de la capital bonaerense.

El Faro de la Cultura es un espacio emblemático que está emplazado en 7 y 528 y cuenta con una pileta de 700 metros cuadrados y 80 metros de radio, que recircula aproximadamente 45 mil litros de agua por hora a través de un sistema automatizado que toma agua de la napa.

Se trata de una escultura hidrocinética , creada por el artista Gyula Kosice . Fue inaugurada en 1982, donada por el centro de Ingenieros, en el marco del centenario de la ciudad. La torre más grande del faro tiene cerca de 20 metros de altura.

Previamente a la intervención, un informe técnico había detectado que el espacio se encontraba en "un estado de total abandono, con rajaduras en diferentes lugares de la pileta y la sala de máquinas en ruinas, con paredes rotas y suciedad".

Conjuntamente, se había constatado la "falta de tablero de electricidad, bombas y motores, así como cables de bombas y luz, y un sistema de alimentación de agua con cañerías podridas que no podían ser recuperadas". Gracias a la intervención municipal, el Faro de la Cultura ha sido recuperado y puesto en valor para el disfrute de la comunidad.

Las tareas incluyeron la renovación integral del faro y la fuente, así como la recuperación del entorno verde. Se realizó un trabajo exhaustivo para sellar las rajaduras y grietas en la pileta, se instaló una nueva cañería y un sistema eléctrico con tecnología de última generación para garantizar la seguridad y eficiencia del espacio.

Además, se colocaron 53 reflectores dentro del faro, un sistema de iluminación LED de alta calidad en el piso y 4 reflectores de 500 watts en la parte superior del monumento. También se pusieron 8 bombas 1 motor, se pintó y se puso en valor el entorno, se arreglaron los mástiles y se renovaron las banderas.

Quién fue Gyula Kosice

Gyula Kosice nació en el seno de una familia Húngara, en la ciudad de Kosice, en 1924. Llegó al país a los cuatro años de edad. Escultor, pintor, teórico y poeta, es uno de los precursores del arte de vanguardia cinético, lumínico, e hidrocinético. Trabajó desde la perspectiva de la conjunción del arte, la ciencia y la tecnología. Estudió dibujo y modelado en academias libres.

En 1944 creó Röyi, la primera escultura articulada y móvil de Latinoamérica. En el mismo año, coeditó la revista Arturo, propuesta de arte de pura invención, no figurativo. En 1945 fue cofundador de Arte Concreto – Invención (vanguardia de arte concreto) y publicó Invención, una obra compuesta por esculturas móviles, teoría y poemas.

En 1946 fundó el Arte Madí, del cual creó la denominación y escribió su manifiesto. En él propuso la creación e invención totales, liberando al arte de todas las ataduras. Utilizó el gas neón en una obra de arte por primera vez en el plano internacional. En 1947 realizó su primera exposición personal en el Bohemien Club, Galerías Pacífico, siendo la primera muestra totalmente no figurativa en Latinoamérica. En 1948 realizó una exposición del Arte Madí en el Salón des Réalités Nouvelles, en París, consagrando internacionalmente al Arte Madí.

Gyula Kosice El artista Gyula Kosice. (Museo Kosice)

Creó la escultura hidrocinética, introduciendo el agua en movimiento como elemento esencial de sus obras. Ha realizado esculturas monumentales urbanas en numerosas ciudades del mundo, recorridos hidroespaciales e hidromurales.

Realizó 50 exposiciones individuales y más de 500 muestras colectivas. Sus obras pueden disfrutarse en museos y colecciones privadas de la Argentina, América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.

Kosice Ganó el Premio Di Tella en 1962 y el Konex Platino en 1982. Ha sido distinguido con el grado de Caballero de las Artes y las Letras por el gobierno de Francia en 1989. Recibió el premio a la Trayectoria en Artes Plásticas, otorgado por el Fondo Nacional de las Artes, en 1994.

Declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, en 1997. Fue homenajeado en el Senado de la Nación en el 2006, y le fue otorgado el Premio Cultura Nación en el 2007. La Secretaría de Cultura de la Nación le realizó un Homenaje a los 70 años de trayectoria en el 2012.

En 1991 realizó su Exposición Retrospectiva en el Museo Nacional de Bellas Artes, y en 1999 expuso más de 80 obras en Anticipaciones, Centro Cultural Recoleta. Participó en la Exposición Big Bang, Centro Pompidou, París, en el 2005.

En 2013 el Centro Cultural Pompidou creó la sala Kosice y el arte concreto, con obras de la década del ‘40, inaugurada en el marco de la exposición Modernites Plurielles. Falleció en 2016, a los 92 años.

Museo Kosice

El Museo Kosice, ubicado en el barrio porteño de Almagro, funciona en lo que era antiguamente el taller de Gyula Kosice, y actualmente alberga más de 200 obras históricas y recientes que fueron realizadas a lo largo de los más de 70 años de trayectoria del artista, incluyendo pinturas y esculturas Madí, obras cinéticas, lumínicas e hidrocinéticas, fotografías, maquetas y arte digital.

Kosice 1 Obra de Gyula Kosice. (Museo Kosice)

El Museo Kosice está en la calle Humahuaca 4662, C1192, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más información en www.kosice.com.ar. (DIB) ACR