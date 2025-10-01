Un utilero cambió Florencio Varela por Ciudad Real con un contrato con premios de futbolista

Durante casi una década, Brian Abraham fue utilero de Defensa y Justicia . Su trabajo, silencioso pero vital, lo mantuvo siempre cerca del vestuario y de las rutinas diarias del club de Florencio Varela. A mediados de este año, encontró en Internet un aviso que cambiaría su vida: un club español buscaba un encargado de utilería.

El Manchego de Ciudad Real, que compite en la Tercera Federación (quinta división del fútbol ibérico), necesitaba cubrir un puesto que consideraba clave para la organización de su plantel. Abraham aplicó, lo entrevistaron por videollamada y convenció a la dirigencia.

La noticia se viralizó cuando el periodista César Merlo , especializado en transferencias, la contó en sus redes. "El fichaje más raro que informé", escribió, al subrayar que no se trataba de un delantero ni de un mediocampista creativo, sino de un utilero que daba el salto a Europa.

Embed - César Luis Merlo on Instagram: "De Argentina a España. Acaba de cerrarse el fichaje más raro que di y acá te cuento todos los detalles."

El presidente del club español, José Juan Bedoya, y el director deportivo, el argentino Matías Di Gregorio, entendieron que Abraham era la persona indicada. Incluso pidieron referencias a Defensa y Justicia y recibieron una devolución positiva, lo que terminó por sellar la decisión.

Un contrato inédito

El acuerdo sorprendió por un detalle particular: además de su sueldo, Abraham cobrará premios por cada triunfo y también por un eventual ascenso, igual que los jugadores. Para la dirigencia del Manchego, el rol del utilero es tan importante como el de cualquier futbolista.

Así, el ex Defensa y Justicia debutó en el Estadio Rey Juan Carlos I, con capacidad para 2.200 espectadores, donde el equipo recibió al Pedroñeras. Fue su primer partido en un vestuario europeo, rodeado de la presión y la ilusión que despierta el objetivo del ascenso. Y tuvo premio: Manchego ganó por 2 a 1.

Un club con impronta argentina

El Manchego, fundado en 2009 y con una hinchada heredada de instituciones anteriores de Ciudad Real, atraviesa un inicio de campeonato irregular. Llegó a su último partido con dos derrotas y un triunfo en las tres primeras fechas. Pero con el debut de Abraham y la última victoria pasó del puesto 14º al 11° en la tabla.

En la estructura del club pesa la presencia argentina: Di Gregorio, ex futbolista de Independiente y Banfield, es el director deportivo. Y ahora Abraham se suma desde un rol diferente, pero esencial. Juntos buscan fortalecer la identidad y aportar profesionalismo a una institución que combina la pasión de un equipo semiprofesional con la ambición de llegar más alto.

Una historia fuera de libreto

Con este fichaje, el fútbol recuerda que no todas las exportaciones argentinas pasan por delanteros goleadores o volantes talentosos. También hay trabajadores invisibles que sostienen la vida de los equipos.

Desde Florencio Varela hasta Ciudad Real, Brian Abraham inicia un camino inesperado, con la camiseta del Manchego y la promesa de premios como si fuera un jugador más. Una historia que, por lo insólita, ya ocupa un lugar propio en la narrativa del fútbol. (DIB)