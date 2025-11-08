sábado 08 de noviembre de 2025
8 de noviembre de 2025 - 12:45

Se inauguró la muestra fotográfica "Mondo Salamone" en la Casa de la Provincia de Buenos Aires

Las imágenes de Martín Aurand proponen un recorrido visual por las obras del ingeniero ítalo-argentino en el territorio bonaerense.

La muestra Mondo Salamone se puede visitar en la Casa de la Provincia hasta el 25 de noviembre.

La muestra "Mondo Salamone" se puede visitar en la Casa de la Provincia hasta el 25 de noviembre.

La muestra “Mondo Salamone”, que ofrece un recorrido visual por las obras del ingeniero Francisco Salamone a cargo del fotógrafo Martín Aurand, fue inaugurada en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en la Capital Federal.

Según se informó, “Aurand propone descubrir la escala y geometría de los trabajos de Salamone, así como también el paisaje, la atmósfera y la vida que los rodea”.

La exposición se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 19 horas hasta el 25 de noviembre en el Espacio Arturo Jauretche ubicado en la Casa de la Provincia, Callao 237, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita.

Desde 2007

Martín Aurand recorre y documenta la obra de Francisco Salamone desde 2007. En su web Mondo Salamone pueden encontrarse numerosas fotografías, documentos e información sobre el trabajo del arquitecto en distintos municipios bonaerenses.

En 2023 Ediciones Bonaerenses, la editorial del Gobierno de la Provincia, publicó Ruta Salamone, con distintos acercamientos a la obra patrimonial del ingeniero ítalo-argentino y que fue ilustrado con fotografías de Aurand.

La gran obra

Salamone planeó más de 60 edificios públicos en la provincia de Buenos Aires, en los partidos de Azul, Rauch, Laprida, Gonzales Chaves, Balcarce, Coronel Pringles, Tornquist, Guaminí, Saavedra y Adolfo Alsina, entre otros.

Estas obras, realizadas entre 1936 y 1940, incluyen cementerios, mataderos y palacios municipales. Sus estilos e influencias se vinculan con el art decó, el futurismo italiano, el funcionalismo y el neocolonialismo.

