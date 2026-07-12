Santa Coloma, el pueblo de Baradero con dos avenidas principales: Democracia y Libertad

Una vía por la que hace años que no pasa un tren.

Antes de llamarse Santa Coloma, la estación original era conocida como Parada kilómetro 128.

Fundado en 1912 con la inauguración de la estación del Ferrocarril Central Córdoba -luego, FC General Belgrano-, este pueblo no tenía nombre sino un número: Parada km 128. Poco después se lo bautizó en honor al hacendado que donó tierras para que pasara el tren, don Manuel Santa Coloma .

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Con la llegada del tren y de los inmigrantes -españoles, italianos e irlandeses- , el pueblo tuvo un crecimiento vertiginoso durante los años 20 y 30, al convertirse en un centro de acopio y embarque clave. Desde los galpones de la estación salían toneladas de cereales (maíz, trigo) y ganado hacia los puertos.

Pero a partir de los años 60 y 70, Santa Coloma empezó a sufrir las consecuencias de un fenómeno que afectó a toda la región pampeana. Por un lado, la tecnificación del campo hizo que se requiriera mucha menos mano de obra, por lo que los trabajadores rurales y sus familias se mudaron a centros urbanos cercanos como Baradero o San Pedro.

Ese éxodo también puso en jaque al ferrocarril y los servicios de pasajeros. Y la estación, que había sido la razón de ser del pueblo, quedó en silencio. Excepto en 1983, cuando con el fin de la dictadura militar , el pueblo cuyas calles llevan el nombre de árboles autóctonos rebautizó a sus dos avenidas principales como Libertad y Democracia.

Como tantos pueblos bonaerenses, Santa Coloma se hizo fuerte en sus atractivos tradiciones: la tranquilidad, la belleza de su pasado, su buena mesa y el esfuerzo de sus casi 200 habitantes.

Mondongo y Torta Frita para festejar

La Fiesta del Mondongo y la Torta Frita. @turismopba

Si hay algo que puso a Santa Coloma en el mapa del turismo rural regional, es su famosa Fiesta Tradicional del Mondongo y la Torta Frita que se celebra cada 1° de mayo. Es un evento que suele reunir a más de 10 mil personas, cuya atracción es la preparación de un guiso de mondongo gigante hecho en enormes ollas al aire libre, acompañado por miles de tortas fritas criollas amasadas por los vecinos.

La primera edición tuvo lugar en 2007, una experiencia hecha a pulmón y a una escala muy distinta de la masividad del presente. Aquella vez se prepararon 150 porciones de guiso de mondongo y unas 1.000 tortas fritas.

Qué visitar en Santa Coloma

La Antigua Estación que pese a que ya no pasa el tren, sigue siendo el corazón del pueblo.

La Capilla Nuestra Señora de la Merced.

El Almacén de Ramos Generales.

Su gastronomía de campo.

Las avenidas que desde 1983 rinden homenaje al derecho cívico de votar: Libertad y Democracia.

Cómo llegar

Una vía por la que hace años que no pasa un tren. @turismopba

Santa Coloma se encuentra a 138 kilómetros del AMBA y a 30 de la ciudad de Baradero. Se accede por RN N° 9 hasta el kilómetro 141; seguir por la RP N° 41, por 25 kilómetros hasta el kilómetro 303. También se puede acceder por RN N° 8, hasta la RP N° 41.

Fuente: Agencia DIB