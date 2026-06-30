San Agustín, el pueblo de Balcarce con buena mesa, verde y la huella de Salamone

En el mes de octubre se vive la Fiesta del Asador Criollo.

Este pueblo cercano a Balcarce nació en 1892 con la donación de tierras de su estancia ("La Carolina") que hizo la viuda Dolores del Carril de Elía para el tendido de vías del Ferrocarril del Sud y el trazado de calles de un futuro poblado. Y en honor a su difunto marido -Agustín de Elía- se lo llamó San Agustín .

De la A a la Z, los 39 Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires

En sus 134 años de historia , San Agustín nunca superó el millar de habitantes, lo que le permitió conservar el encanto de todo pueblo en las sierras. Según el último censo (2022) son 542 las personas que viven allí , uno de los 39 pueblos turísticos de la Provincia de Buenos Aires.

Incluso en su período de mayor esplendor como el gran nudo operativo, comercial y social de una enorme zona agrícola, entre 1910 y 1940 pasaron los mil habitantes. Entonces se abrieron las primeras fondas y almacenes de ramos generales, nació la Sociedad de Fomento (1927), la primera farmacia, el icónico Hotel San Agustín (1922) y sus dos clubes, el Club Atlético San Agustín (en 1925) y el Club Sportivo Racing (1938).

La Delegación Municipal es una de las obras más singulares y representativas de la "arquitectura del poder" que Francisco Salamone desplegó en la provincia de Buenos Aires entre 1936 y 1940, durante la gobernación de Manuel Fresco.

A diferencia de los colosales palacios municipales que construyó en cabeceras de partido (como los de Guaminí o Carhué), las delegaciones en pueblos le permitieron a Salamone experimentar con la escala y la volumetría de una manera única.

El elemento más imponente del edificio de estilo neocolonial es su torre-reloj central. El cuerpo central (la torre) divide dos alas laterales simétricas donde funcionan las oficinas administrativas.

Salamone no solo diseñaba las estructuras, sino también el entorno y el equipamiento. En San Agustín esto se puede apreciar en las luminarias y las veredas de la plaza cercana y en el mobiliario interno de la Delegación.

El Parque Idoyaga Molina, el orgullo del pueblo

El parque municipal tiene una superficie de 20 hectáreas. @turismopba

Diseñado por un discípulo del paisajista francés Carlos Thays, este parque de 20 hectáreas es el corazón de San Agustín. Al caminar por sus senderos se aprecia no sólo la vegetación autóctona sino también robles europeos, olmos y las gigantescas palmeras de las Canarias. El parque está cruzado por el arroyo Malacara, que nace en las sierras balcarceñas. Además, durante el verano, su pileta natural funciona como balneario.

En San Agustín, la mesa está servida

En el mes de octubre se vive la Fiesta del Asador Criollo. @turismopba

Como todo Pueblo Turístico, San Agustín mantiene vivas sus tradiciones culinarias campesinas a través de los clásicos almacenes de ramos generales, panaderías que aún cocinan en hornos a leña, y chacinados o quesos de campo. Además, el pueblo es la sede anual de la Fiesta del Asador Criollo, un evento regional que se celebra en el mes de octubre.

Las sierras caracterizan a San Agustín. @turismopba

Cómo llegar

San Agustín está 440 kilómetros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para acceder, se debe tomar la RP N° 2 hasta Mar del Plata y luego la RN N° 226 hasta Balcarce. Luego quedan 19 kilómetros por la RP N°55 y siete por un camino de acceso asfaltado.

Fuente: Agencia DIB