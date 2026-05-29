A 10 días del Mundial, los 13 bonaerenses de Scaloni para ganar otra Copa

Lionel Scaloni quiere volver a ganar la Copa en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Ya falta muy poco para que comience el Mundial. El jueves 11 de junio, en el Estadio Azteca -que tantos buenos recuerdos nos trae-, a las 16, hora argentina, se enfrentarán México y Sudáfrica. Y cinco días después, será el debut de la selección del DT Lionel Scaloni, equipo cuya mitad exacta son bonaerenses.

El fixture de la selección nacional El equipo argentino integra el Grupo J de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, junto a Argelia, Austria y Jordania. Estos son los días, los horarios (siempre en nuestro huso) y los estadios de los partidos de la primera ronda:

Fecha 1: Argentina vs. Argelia

Día: Martes 16 de junio



Hora: 22:00 (hora de Argentina)



Sede: GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri)

Fecha 2: Argentina vs. Austria

Día: Lunes 22 de junio



Hora: 14:00 (hora de Argentina)



Sede: Dallas Stadium (Arlington, Texas)

Fecha 3: Argentina vs. Jordania

Día: Sábado 27 de junio



Hora: 23:00 (hora de Argentina)



Sede: Dallas Stadium (Arlington, Texas) Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selección Argentina (@afaseleccion) Los 13 bonaerenses de la Scaloneta La lista definitiva de la Selección nacional está compuesta por 26 jugadores de los cuales solo dos -Gonzalo Montiel, en River, y Leandro Paredes, en Boca- participan de la Liga argentina.

La mitad exacta -13- son de la Provincia de Buenos Aires. Luego hay 3 cordobeses, 2 de CABA, 2 de Santa Fe, 1 de La Pampa, 1 de San Luis, 1 de Entre Ríos, 1 de Tucumán, 1 de Corrientes y 1 de Tenerife (España). Estos son bonaerenses que viajan al Mundial (8 de ellos, nacidos en el Gran Buenos Aires).

Arqueros Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa) Mar del Plata, PBA

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) La Plata, PBA

Juan Musso (Atlético Madrid) San Nicolás, PBA Defensores Gonzalo Montiel (River Plate) La Matanza, PBA

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon) Rafael Calzada, PBA

Facundo Medina (Olympique de Marsella) Villa Fiorito PBA Mediocampistas Leandro Paredes (Boca Juniors) San Justo, PBA

Enzo Fernández (Chelsea) San Martín, PBA

Valentín Barco (Racing Estrasburgo) 25 de Mayo, PBA

Rodrigo De Paul (Inter Miami) Sarandí, PBA Delanteros Nicolás González (Atlético Madrid) Escobar, PBA

Thiago Almada (Atlético Madrid) Ciudadela, PBA

Lautaro Martínez (Inter Milán) Bahía Blanca PBA Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







