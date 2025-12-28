Martín Ron, el artista de Caseros que pinta su aldea para todo el mundo

El mural de Francisco tiene 50 metros de altura por 6 de ancho.

El mural de Diego Maradona, en el barrio porteño de Constitución, es el más grande del mundo dedicado al ídolo.

El mural de la estudiante viajando en colectivo hacia la Universidad de Lomas de Zamora.

El mural Francisco, frente a la plaza Moreno y junto a la Catedral.

Ron, subido en los andamios en la ciudad de La Plata. Pintar el mural le llevó 20 días.

Martín Ron hace dos años, cuando terminaba el mural de Leo Messi, en plena avenida 9 de Julio, en Caba.

Desde el 26 de julio pasado, La Plata se unió a un privilegiado listado de ciudades compuesto por Londres, Tallin, Penang, Bristol, Miami, Doha, Moscú, Tenerife o Bremen, entre otras: son las que lucen obras del gran muralista bonaerense Martín Ron .

La Plata suma un atractivo al paseo de la Catedral: se inaugura el mural más grande del mundo en homenaje a Francisco

Ese día, a poco más de tres meses de la muerte del Papa, en pleno centro de La Plata, a metros de la Plaza Moreno y junto a la Catedral , se descubrió el mural de 50 metros de alto y 6 de ancho, con una icónica imagen de Francisco , con su sonrisa y una paloma que parece posarse en su mano.

Entonces, Martín Ron declaró sobre el Papa: " Quise traerlo al barrio, que volviera a estar entre nosotros como un vecino, con una imagen sonriente que rompe la solemnidad. Francisco no solo es un líder religioso, sino también un símbolo de amor, unidad y respeto ".

El artista Martín Ron en pleno trabajo, realizando el mural más grande del mundo en homenaje al papa Francisco. (Municipalidad de La Plata)

Bonaerense, nacido en Caseros -partido de Tres de Febrero- el 13 de marzo de 1981, Martín Ron es uno de los muralistas más influyentes del mundo. Sus obras, expuestas en todo el planeta, combinan a gran escala un realismo impactante con elementos de fantasía.

Ron creció entre pinceles. A los 7 años ya estudiaba en un taller de pintura y nunca paró de progresar. A los 17, todavía en la secundaria, su propio colegio lo contrató para pintara las paredes del jardín de infantes, y con lo que cobró se pagó su viaje de egresados a Bariloche.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Agencia DIB (@agenciadib)

Como la carrera de muralista no existía cuando inició su ciclo universitario, probó varias opciones hasta que se decidió por Gestión de Arte y Cultura, en la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF), donde no sólo terminó de forjarse como artista sino donde también como docente dictando cursos y seminarios de Muralismo y Arte Urbano. Obviamente, Ron es un gran defensor de la educación pública y el arte.

Con estilo propio

Mural de Lomas Ron

El artista de Caseros -donde en sus calles hay más de 200 obras de Ron- se especializa en el "trompe-l'œil", creando efectos de profundidad que parecen "romper" la pared. Suele retratar a personajes comunes, integrando elementos de la naturaleza y la cultura popular argentina. En su técnica, Ron diseña bocetos digitales antes de llevarlos a la pared.

Desde 2022, tres veces fue elegido en la plataforma Street Art Cities como uno de los mejores del mundo.

* Obtuvo el segundo puesto mundial por "Viaje de estudio", un mural en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en 2022.

2023_Miramar_3

* En 2023, fue elegido como el mejor mural del mundo en junio por su trabajo en la Torre de Agua de Miramar

* En 2024, su obra "Crepúsculo" (en San Nicolás) obtuvo el tercer puesto a nivel mundial. El mural es un homenaje al Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos.

EDIFICIO_MITRE_SAN _NICOLAS_2024_FINALES-4

La Trilogía de Ídolos Populares

El 30 de octubre de 2022, cuando Diego hubiera cumplido 62 años, enseñó al mundo el mayor mural en homenaje a Maradona. Está en la esquina de San Juan y Virrey Cevallos, en el barrio porteño de Constitución, mide 40 x 45 metros y muestra al ídolo desafiante en Italia 90.

Diego Martin-Ron RS

Para celebrar el primer aniversario de la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, el 18 de diciembre de 2023 se inauguró en la avenida 9 de Julio y Belgrano (CABA), un mural de Lionel Messi (35 x 15 metros). La imagen exhibe al capitán de la selección festejando el gol ante México en el último Mundial. Según Ron, Messi es “un guerrero en el campo de batalla”.

messi rs

La Trilogía se completó en La Plata el 26 de julio de 2025, con el mural de 50 metros de altura que retrata a un sonriente papa Francisco para dar un “mensaje de paz y fraternidad al mundo”. La obra demandó 20 días de ejecución sobre andamios y más de 300 litros de pintura.

PAPA_FRANCISCO_LA_PLATA RS (2) La sonrisa de Francisco, inmortalizada por Ron en el centro platense. Álbum Martín Ron.

Cinco frases que definen a Martín Ron

PAPA_FRANCISCO_LA_PLATA-124

* "La calle es mi lienzo. Sin el diálogo con el contexto, la arquitectura y la gente, la obra no tendría sentido".

* "A diferencia del arte en los museos, para acceder al arte urbano no hay que pagar entrada ni seguir recomendaciones de un crítico".

* "Pinto para derribar las paredes elitistas. El arte tiene que estar en la calle, en la casa, en la plaza... es parte de la vida".

* "Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Busco ese ADN, esa cosa que parece irrelevante pero que compartimos todos y nos une".

* "El arte me dio una identidad muy fuerte. Antes yo era más humilde, decía 'pinto, veo qué onda y después veo qué hago'".

Fuente: Agencia DIB