Isla Santiago: el pueblo turístico de Ensenada que late en el Río de la Plata

La Isla Santiago , frente a las costas de Ensenada, es un lugar con una identidad muy fuerte y una historia ligada inseparablemente al río, la industria y el Puerto de La Plata. Pero hay que hacer una aclaración: Santiago no siempre fue una isla.

De la A a la Z, los 39 Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires

Hasta fines del siglo XIX era una lengua de tierra continua. Hasta que con la fundación de La Plata y la construcción del Canal de Acceso al puerto (1883-1890), se excavó el Gran Canal de Acceso. Esta obra "cortó" la tierra en dos: el sector occidental se convirtió en la Isla Santiago Oeste (jurisdicción de Ensenada) y el sector oriental en la Isla Santiago Este (que hoy conocemos como Isla Paulino, perteneciente a Berisso).

La isla Santiago -que se llama así en honor al penúltimo virrey, Santiago de Liniers, que fuera uno de los héroes que repelió las Invasiones Inglesas- tuvo su época dorada en gran parte del siglo XX gracias a la Base Naval Río Santiago -que llegó a tener unos tres mil habitantes, entre trabajadores portuarios y marinos; el Astillero Río Santiago -creado en 1953 y con producción naviera para Latinoamérica-; y la Escuela Naval Militar (que desde hace décadas forma oficiales de la Armada Argentina).

En los años 80, con el cierre de varias dependencias y el cambio en la actividad económica, la población disminuyó, pero los que se quedaron desarrollaron un sentido de pertenencia muy fuerte . Hay un dato clave: en 2017, la Municipalidad de Ensenada compró los terrenos de la isla para evitar el remate de un barrio de 200 familias, asegurando que los residentes pudieran permanecer en sus hogares históricos.

Un presente de reconversión

La isla Santiago -uno de los 39 Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires- cuenta con una extensión aproximada de 3 kilómetros cuadrados -unas 300 manzanas-, en su mayoría cubierta por humedales y el monte ribereño. Se estima que en 300 el número de habitantes permanentes, incluyendo a las familias de los barrios históricos como al personal residente en la Escuela y el Liceo Naval Río Santiago.

Pese a su proximidad de Ensenada, Berisso y La Plata, su vegetación característica, la escasa población y el hecho de estar unida al continente sólo por un puente levadizo, le dan a Santiago un carácter de “pueblo aislado”.

Puente levadizo Santiago rs EL mítico puente levadizo @turismopba

Hoy la isla es un refugio natural y un destino turístico regional. Se ingresa por el puente levadizo que cruza el canal y un camino mejorado lleva a donde están las casas construidas sobre pilotes (para protegerse de las sudestadas). Muchas conservan el estilo de chapa y madera pintada, típico de los inmigrantes -gran parte genoveses- para trabajar en la frutihorticultura y el puerto.

Qué hacer en la isla Santiago

La actividad principal es la pesca deportiva. Se puede pescar desde el murallón de la rambla, en los muelles o en el canal de acceso. Es común ver familias pescando "con el auto al lado" en las zonas permitidas. Según la época, podés encontrar bogas, bagres y hasta ejemplares de "vieja del agua".

La isla es perfecta para recorrerla a pie o en bicicleta. El camino de acceso desde Ensenada es una ruta muy popular para ciclistas debido a su entorno arbolado y la vista al agua. Caminar por sus senderos permite observar la arquitectura típica de casas sobre pilotes construidas en madera y chapa, rodeadas de una vegetación exuberante y selva marginal.

Isla Santiago 2 rs Durante seis meses al año el rio invita a disfrutar. @turismopba

El canal ancho es excelente para navegar en kayak o botes livianos, ya que sus aguas suelen ser calmas comparadas con el río abierto. Consejo muy necesario: para todas las actividades hay que usar repelente ya que los mosquitos, sobre todo al atardecer, suelen hacerse sentir.

Cómo llegar

Está a 68 kilómetros de CABA. Se accede por la Autopista Buenos Aires La Plata, hasta el cruce de 32 y 122 en dirección a Ensenada. Luego hay que empalmar con la Av. Bossinga y seguir los carteles hacia la zona portuaria y el Camino a la Isla Santiago.

Desde La Plata hay un ramal de la línea 202 que llega hasta el puente levadizo de la isla.

Fuente: Agencia DIB