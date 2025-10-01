miércoles 01 de octubre de 2025
La feria Sabores Bonaerenses vuelve a La Plata con su octava edición

Este sábado la Plaza Moreno será sede de la feria de alimentos más grande de la provincia de Buenos Aires, con más de 170 productoras y productores, shows de cocina y música en vivo.

Por Agencia DIB
Llega la edición platense de Sabores Bonaerenses.

Prensa MDA

Este sábado 4 de octubre Sabores Bonaerenses celebrará su octava edición en la ciudad de La Plata. La feria gastronómica más importante de la provincia de Buenos Aires se realizará en la céntrica Plaza Moreno de 12 a 20 horas con entrada libre y gratuita.

Un utilero cambió Florencio Varela por Ciudad Real con un contrato con premios de futbolista
La entrada del cementerio de Saldungaray, obra del ingeniero Francisco Salamone.

Turismo global y arraigo bonaerense: Saldungaray en la lista de ONU Turismo

“Sabores Bonaerenses es una propuesta que nació para visibilizar y fortalecer la producción local, acercando alimentos de calidad y a precios accesibles de manera directa entre productores y consumidores. Es también un espacio de encuentro cultural y recreativo que ya se convirtió en una referencia para miles de bonaerenses”, destacó el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

Toda la provincia

En esta nueva edición participarán más de 170 productoras y productores de toda la provincia de Buenos Aires, con una amplia variedad de alimentos regionales como alfajores, panificados, dulces, conservas, chocolates, frutos secos, chacinados, mieles, lácteos, vinos, vermouth, gin y licores.

El público podrá disfrutar además de un patio de comidas con foodtrucks locales, espectáculos en vivo para toda la familia y propuestas artísticas durante toda la jornada.

En vivo

La feria contará con un espacio destacado para la cocina en vivo, con la participación de reconocidos proyectos y chefs:

  • Lebrel, a cargo de Sam Fernández Rubbi.
  • Delta Cusiniere, con Mica y Lucio.
  • Amo mi cocina, a cargo de María Verónica Etulain.
  • Cocina para Niñ@s, con la preparación de donas en vivo.

En cuanto a la música, se presentarán las bandas A ver qué pasa (rock alternativo), Dos Ríos (folclore) y Denis y las Perlas (cumbia).

Certificados

En el marco de esta edición, también se entregarán 14 certificados de Pupaa a productores de La Plata y Berisso, en reconocimiento a su trabajo y trayectoria.

“Desde 2023, Sabores Bonaerenses reúne en cada edición a más de 150 productores y convoca a miles de visitantes. En total, ya participaron más de 950 emprendimientos bonaerenses y más de 150 mil personas disfrutaron de la feria en sus distintas sedes, como Chascomús, Berazategui y La Plata”, comunicó el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense (MDA). (DIB)

Un utilero cambió Florencio Varela por Ciudad Real con un contrato con premios de futbolista

