Hace 95 años se jugaba el primer clásico platense del fútbol profesional

El estadio de Gimnasia lució a pleno con más de 25 mil hinchas en las tribunas.

La nota de El Gráfico que reflejó aquel primer clásico platense. En la foto, el "tripero" Minella intenta desbaratar un ataque del "pincha" Scopelli.

Era una fresca tarde de sol de ese otoño que estaba terminando. Sin embargo, el estadio del Bosque lucía a full con sus tribunas repletas de hinchas para vivir el clásico platense . Más de 25 mil, contó El Gráfico en su crónica el lunes por la noche, en su edición número 623.

Gimnasia campeón de la Copa Centenario: la tarde que rompió la espera

Estudiantes se impuso en una final bien bonaerense y se llevó el Trofeo de Campeones

No fue uno más ese Gimnasia y Esgrima vs Estudiantes . Fue el primero del profesionalismo , el domingo 14 de junio de 1931.

Se disputaba la cuarta fecha del primer año del fútbol profesional en la Argentina, torneo que se había iniciado el 31 de mayo. En Primera División había 18 equipos : Boca, River, San Lorenzo, Huracán, Argentinos, Atlanta, Chacarita, Ferro, Independiente, Racing, Tigre, Vélez, Lanús, Platense, Quilmes, Talleres de Remedios de Escalada, y los clásicos rivales de La Plata, Gimnasia y Estudiantes.

El “Tripero” fue local en el estadio Juan Carmelo Zerrillo y los equipos formaron así (cabe recordar que entonces se podían hacer cambios) :

Gimnasia: Felipe Scarponi; Di Giano y Delovo; Ruscitti, Minella y Belli; Sandoval, Palomino, Giúdice, Díaz y Morgada.

Estudiantes: Scandone; Nery y Rodríguez; Viola, Barbieri y Pérez Escalá; Lauri, Scopelli, Zozaya, Ferreira y Guaita.

Árbitro: Ricardo Riestra

Tribuna llena en GELP rs El estadio de Gimnasia lució a pleno con más de 25 mil hinchas en las tribunas. El Gráfico

Empate en El Bosque

El primer tiempo -dijeron las crónicas- fue bastante anodino, la emoción la impuso la tribuna.

Pero a los 8 minutos del segundo tiempo, tras una falta a Alejandro Scopelli, Enrique Guaita sacó un "fortísimo shot de certera dirección" que dejó sin chances al arquero, Felipe Scarponi. Estudiantes pasó a ganar 1 a 0. El empate de Gimnasia y Esgrima llegó gracias al capitán Ismael Morgada, y ese 1 a 1 fue el resultado final.

Los periodistas en el estadio coincidieron en que la delantera de Gimnasia fue un poco más precisa que la de Estudiantes, que se mostró "descoordinada".

¿Las figuras? Por el lado de Estudiantes, Alberto Viola (half derecho). En Gimnasia, además del goleador Morgada, sobresalieron los defensores Evaristo Delovo y José María Minella (sí, el que daría nombre al estadio mundialista de Mar del Plata).

Clásico Platense rs Hermosas las camisas abotonadas de aquel primer clásico. El Gráfico

La conclusión de El Gráfico.

“Con un partido así cada domingo, se fundamenta la existencia del fútbol. Si fuera siempre ese el ambiente de los matches, el comportamiento de los jugadores, la corrección del público... Después de haber presenciado una lucha como la de Gimnasia y Esgrima contra Estudiantes de La Plata, se ve uno fortalecido en salud espiritual, en optimismos, en generosidad…”, resaltaba la crónica de El Gráfico, en el primero de los 181 clásicos que Gimnasia y Estudiantes disputaron en la era profesional.

La revancha fue bien diferente

Aunque este fue el primer empate, la "revancha" de ese mismo año no llegó a completarse normalmente. A diferencia del primer partido, ni jugadores ni hinchas se comportaron tan bien. En la segunda rueda, el partido correspondiente a la fecha 21 se suspendió por incidentes cuando Estudiantes ganaba 3-0. Y los puntos le fueron otorgados al "Pincha".

Fuente Agencia DIB