Estudiantes se impuso en una final bien bonaerense y se llevó el Trofeo de Campeones

Estudiantes debió remontar el resultado para finalmente imponerse por 2 a 1 y levantar el Trofeo de Campeones en San Nicolás.

Estudiantes volvió a demostrar por qué fue el equipo más regular y competitivo del fútbol argentino en 2025. Con un ingreso decisivo de Lucas Alario y un doblete en el tramo final del partido, el Pincha derrotó 2-1 a Platense en el Estadio San Nicolás y se consagró campeón del Trofeo de Campeones , el último título en juego de la temporada.

El equipo de La Plata venía de conquistar el Torneo Clausura una semana atrás, tras imponerse a Racing en Santiago del Estero, y ratificó su gran momento con una remontada cargada de carácter y jerarquía ante el campeón del Apertura. Alario ingresó a los 27 minutos del segundo tiempo, cuando Estudiantes perdía 1-0, y se convirtió en el héroe de la noche.

El inicio del encuentro fue intenso y friccionado. Platense impuso rigor físico y buscó incomodar a un Estudiantes que, pese a reclamar algunas infracciones, logró acomodarse y generar la primera chance clara. A los 7 minutos, Cristian Medina filtró un gran pase para Edwin Cetré, que enganchó desde la izquierda y sacó un potente remate que exigió una muy buena respuesta del arquero Federico Losas.

DOBLETE DE ALARIO Y ESTUDIANTES GANADOR DEL TROFEO DE CAMPEONES | Estudiantes 2-1 Platense

El Calamar respondió con empuje y amor propio. A los 14, Ignacio Schor probó de mediavuelta dentro del área, aunque sin potencia, y Fernando Muslera controló sin inconvenientes. A los 29, el arquero uruguayo volvió a intervenir al anticipar un pase profundo de Ronaldo Martínez para Franco Zapiola. El primer tiempo se fue apagando entre imprecisiones y choques, aunque en la última acción Losas evitó el gol en contra tras un cabezazo involuntario de Guido Mainero, con una tapada espectacular.

Platense más decidido

Platense salió decidido en el complemento y rápidamente encontró premio. Tras un lateral que quedó suelto cerca del punto penal, Franco Zapiola, con pasado en Estudiantes, sacó un derechazo bajo que venció a Muslera y puso el 1-0. Poco después, Mainero estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero su definición se fue apenas desviada.

Estudiantes reaccionó y comenzó a empujar. Santiago Núñez estuvo cerca de empatar de cabeza tras un córner y, minutos más tarde, Losas volvió a lucirse en un mano a mano con Santiago Ascacíbar. A los 26, Medina desperdició una chance clara al rematar alto desde una posición favorable.

Alario cambio el partido para Estudiantes

El empate llegó a los 33 minutos. Cetré envió un centro pasado, Fabricio Pérez la bajó de cabeza en el segundo palo y Lucas Alario, solo frente al arco, conectó de cabeza para el 1-1. Ya en tiempo adicionado, el Pipa volvió a aparecer. Tras un córner ejecutado por Cetré, la pelota le quedó por el segundo palo y el delantero la tomó de aire con derecha para sellar el 2-1 definitivo y desatar la fiesta albirroja.

Con este triunfo, Estudiantes cerró un año brillante y ahora irá por dos nuevas conquistas: la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina, y la Supercopa Internacional -rebautizada Supercopa LPF- ante Rosario Central, líder de la tabla anual. El León terminó el 2025 rugiendo fuerte.