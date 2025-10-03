En el FICPBA se estrena "Belén", la película de Dolores Fonzi seleccionada para el Oscar

A las 14 , el clásico del cine mexicano "El lugar sin débiles" , del director Arturo Ripstein.

A las 16 tendrá lugar el film cómico "Los años salvajes" del director chileno Andrés Nazarala. La película trata sobre el cierre de un bar en Valparaíso y un rockero en decadencia.

A las 16:45 , " Éramos tan flacos" , del director Carlos Castro. El documental narra la lucha en los años 90 contra la Ley de Educación Superior y la militancia independiente en La Plata .

A las 19 , dos films: "Manas" de la directora brasileña Marianna Brennand y "Ostende" de Laura Citarella, un clásico que cuenta la historia de una chica que, gracias a un concurso radial, obtiene cuatro días de vacaciones en la playa.

A las 20, "¡Caigan las rosas blancas!", de Albertina Carri. La película narra la historia de Violeta, una joven directora de cine que hizo, alguna vez, junto a un grupo de amigas una película porno, lésbica y gozosa.

belen-pelicula-dolores-fonzi

A las 21:15, una función especial de "Belén", el nuevo film de Dolores Fonzi que representará a la Argentina en los premios Oscar. Cuenta la historia real de una joven tucumana que tras ingresar a un hospital por un aborto espontáneo, es encarcelada y acusada de aborto ilegal. Recientemente fue premiada en el Festival de San Sebastián.

A las 21,40, "Colosal", del director dominicano Nayibe Tavares-Abel, que trata sobre viejos secretos políticos de la República Dominicana.

Sábado con Adolfo Aristaraín

A 14, en la sala Piazzolla del Teatro Argentino se proyectará "Un lugar en el mundo", de Adolfo Aristarain, un clásico del cine nacional de 1992.

A las 14, en el Cine Municipal Select podrá verse "Todo documento de civilización", de Tatiana Mazú, sobre el crimen de Luciano Arruga.

A las 16:15, "Bombacha de Belén Asad", un docu/ficción sobre diversidad y género.

A las 18:30, otro clásico del cine nacional: "Caballos salvajes", de Marcelo Piñeiro, estrenado en 1995.

A las 18,30 en el Cinema Paradiso, "Presente continuo", de Ulises Rosell. El documental explora la percepción de Lisandro, un joven de 16 años dentro del espectro autista, criado entre backstages y camarines por su madre, la actriz Valentina Bassi.

A las 18:45, "Cabezas quemadas" de la realizadora belga Maja-Ajmia Yde Zellama. La película cuenta la historia de Eya, una niña de doce años que atraviesa el duelo por la repentina muerte de su hermano mayor..

Domingo con Mercedes Morán

A las 14, en el Cine Municipal Select, "Todo documento de civilización", de Tatiana Mazú.

A las 16, en la misma sala, se presentará "Manuelita ¿Dónde estás?" de Déborah Narváez, un documental de Pehuajó que homenajea a María Elena Walsh y a su célebre personaje.

A las 17, se proyectará "Norma también", de Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo, un trabajo que recupera la lucha de Norma Plá, figura emblemática de los años 90 en defensa de los derechos de los jubilados.

A las 18, en el Cine Municipal Select, se exhibirá "El aura", de Fabián Bielinski, otro clásico del cine nacional.

A las 18.30, en la sala Piazzolla del Teatro Argentino, habrá una entrevista abierta a Mercedes Morán a cargo de Lisandro Gambarotta.

A las 19, el cierre del día será en Paradiso 4, con "Primera persona del plural", del director portugués Sandro Aguilar. La película narra la escapada tropical de una pareja por su aniversario número veinte que toma un giro inquietante cuando los efectos secundarios de una vacuna alteran la relación familiar.