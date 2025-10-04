Con más de 120 expositores, abrió sus puertas la 62ª Fiesta Nacional de la Flor en Escobar

La ciudad de Escobar volvió a vestirse de colores con la inauguración de la 62ª edición de la Fiesta Nacional de la Flor , una de las celebraciones más emblemáticas del país. La apertura oficial se llevó a cabo este viernes en el Predio Floral de Mateo Gelves al 1051 y fue encabezada por el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez , junto al intendente Ariel Sujarchuk , la jefa de Asesores de la Gobernación, Cristina Álvarez Rodríguez , el embajador de Japón, Yamauchi Hiroshi , y el presidente de la Fiesta, Tetsuya Hirose .

Este año, más de 120 expositores y viveristas de todo el país se dan cita en Escobar para mostrar la riqueza de la floricultura nacional.

El público podrá recorrer los dos pabellones con más de 400 variedades de plantas y flores , disfrutar de espectáculos musicales, talleres, charlas y desfiles, además de la tradicional elección de la Embajadora y el Embajador de la Fiesta.

El trabajo cotidiano

En su discurso de apertura, el ministro Javier Rodríguez destacó: “Cuando hablamos de flores, vemos la belleza de la naturaleza, pero yo siempre quiero remarcar lo que hay detrás: cientos de productores y trabajadores que día a día, llueva o truene, con frío o con calor, ponen su esfuerzo para llegar a los mercados, a los hogares de los vecinos y a esta exposición con la mejor flor posible. Esta fiesta pone en valor a la flor, sí, pero sobre todo pone en valor ese trabajo cotidiano”.

Asimismo, el ministro subrayó el acompañamiento del Estado provincial al sector: “Desde la provincia seguimos acompañando con distintas líneas de financiamiento y acciones concretas. Porque la flor también es tecnología e innovación. Tal vez no todos lo sepan, pero recuperar variedades, preservar la diversidad genética y desarrollar nuevas técnicas productivas son procesos de innovación. En este sentido, trabajamos junto con el INTA en la recuperación de variedades de astromelias, acercando la tecnología a los productores y consumidores”.

El ministro remarcó además “la importancia de la articulación entre productores, sector privado y sector público: no solo en la producción y el mercado, sino también en la innovación, donde todavía hay mucho por desarrollar”.

Producción y comunidad

Rodríguez agregó: “Pero esta fiesta no es solo producción. Es también comunidad. Aquí participan artesanos, emprendedores, productores de la provincia y del país. La Fiesta Nacional de la Flor muestra el potencial de Escobar, que se expresa en lo que produce pero también en la forma en que recibe y convoca”.

Finalmente, invitó a la comunidad a acercarse: “Quiero invitar a todos los bonaerenses a recorrer esta edición que está hermosa. Sabemos que la floricultura atravesó momentos muy duros: primero la pandemia, que redujo la demanda por la falta de eventos sociales, y luego la sequía. Hoy, el clima acompaña un poco más, aunque las dificultades son económicas, como todos sabemos. En cualquier circunstancia, lo importante es que estemos juntos, acompañando, convencidos de la importancia de la producción y del trabajo”.

“La floricultura está renaciendo”

En tanto, Hirose destacó que “este año vamos a tener una exposición muy colorida y muy hermosa. Después de la crisis de la pandemia, la floricultura está renaciendo, especialmente en las flores de corte. Por eso, este año tenemos muchísimas flores en exposición. Además, vamos a presentar la Virgen de las Flores, que tiene su nacimiento en 1335 en Italia, por un milagro que salva a una joven del ataque de unos bandidos”.

El último orador fue Sujarchuk, quien expresó que “visitar la Fiesta Nacional de la Flor es recorrer la Argentina y la argentinidad”. Garantizó que “mientras nosotros seamos gobierno, la Fiesta de la Flor va a seguir existiendo” y recordó que, antes de su llegada a la Intendencia, “la Fiesta de la Flor estaba endeudada y a punto de la quiebra porque había un municipio que la boicoteaba y se quería quedar con este predio”.

El jefe comunal también cuestionó a quienes “usan políticamente” a la exposición y puso como ejemplo al secretario de Turismo y Deporte de la Nación, Daniel Scioli. “Así como venía cuando era gobernador, el año pasado vino, prometió un apoyo de solo 10 millones y no lo cumplió. Hoy brilla por su ausencia. Y esa ausencia se contrapone con una asistencia perfecta del gobernador Axel Kicillof y de todo su equipo de gobierno en estos años”, señaló.

Un poco de historia

La Fiesta Nacional de la Flor nació en 1964 gracias a la iniciativa del Rotary Club de Escobar. En 1968 recibió el carácter de Fiesta Nacional mediante el decreto Nº 7424, que estableció su celebración anual en Belén de Escobar.

Desde 1969, la Sociedad Civil Fiesta Nacional de la Flor organiza la muestra en el predio floral, que hoy cuenta con 17 hectáreas parquizadas y 7.000 metros cuadrados cubiertos, donde también funciona la Escuela de Florihorticultura y Jardinería.

Más del 60% de los expositores provienen de Escobar y la región, mientras que el resto llega desde distintas provincias. La muestra reúne a viveristas, emprendedores gastronómicos, escuelas técnicas y ONGs ambientales, consolidándose como un símbolo de identidad escobarense y del legado de las comunidades inmigrantes, en especial la japonesa, que impulsaron el desarrollo florícola en la zona.

En esta edición, los espectáculos centrales del 10 y 11 de octubre tendrán ingreso solidario: el público podrá acceder entregando al menos cuatro alimentos no perecederos, que serán distribuidos entre comedores y merenderos del programa municipal Escobar Hambre Cero. (DIB)