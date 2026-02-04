Fin de semana con durazno, tomate, frambuesa, girasol, corvina y mucho deporte

26º Fiesta Provincial del Durazno y la Producción en Gobernador Castro, San Pedro
Sábado 7, a las 20:00 en Agricultores Club.
Tomates en La Plata. Duraznos en San Pedro. Frambuesas en Benito Juárez. Corvinas en Tres Arroyos. Carreras en Monte. Bicicleteadas en Coronel Suárez. Un fin de semana con deporte y productos de la tierra.
Certamen del durazno, elección de embajadores, reconocimiento a productores y feria de artesanías. Espectáculos musicales: Los Moros, Lautaro Obispo y Miguel Angel. Entrada gratuita.
Más información: https://www.facebook.com/Fiestaprovincialdelduraznoylaproduccion
Viernes 6 al domingo 8, desde las 20:00, en Parque Gral. San Martín.
Puestos de artesanías y de exposición, patio gastronómico, reconocimientos especiales y elección de representantes culturales. Espectáculos de danza, ballets y presentación de la Orquesta Escuela. Presentación de artistas en el cierre de cada jornada: viernes, Peteco Carabajal; sábado, Tambó Tambó; domingo, Ángela Leiva. Entrada gratuita.
Más información: https://www.instagram.com/fiestagirasol/ -
Viernes 6 al domingo 8, desde el mediodía, en el Complejo Polideportivo Loma Negra.
Música en vivo, espectáculos infantiles, paseo de artesanías, puestos gastronómicos, productores de frambuesa y visitas guiadas a las plantaciones. Entrada general: $10.000 por los tres días. Programación: https://www.instagram.com/fiestapcialdelaframbuesa
Sábado 7, de 10:00 a 18:00, en la Estación Experimental de Gorina, calle 501 y 148, La Plata
Actividades junto a productores y productoras del cinturón hortícola platense. Puestos de tomates, bandas en vivo, recorridas, charlas sobre huerta, cocina en vivo y Feria de Mercados Bonaerenses. Entrada gratuita.
Más información: https://www.instagram.com/grupo.tomate.platense/
Sábado 7, desde las 15:00 y domingo 8, a las 15:00, desde las inmediaciones del Médano Verde hasta la Albúfera, en dirección al Balneario Reta y desde el faro hacia Orense.
El evento ofrece más de 420.000.000 millones de pesos en premios. Inscripción arancelada.
Más información: https://turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/64o-edicion-24hs-de-la-corvina-negra/
Viernes 6, a las 22:00, en el Polideportivo Municipal.
Competencia nocturna por calles de la ciudad. Categorías cada 5 años, medallas finisher, premios y reconocimientos a los running team participantes. Inscripción previa y arancelada.
Más información: https://www.turismo.madariaga.gob.ar/agenda
Sábado 7, a las 21:00, en la Laguna de Monte.
Distancias de 11, 5 y 2 kilómetros. Carrera Kids, modalidad participativa, al finalizar la carrera principal, sin inscripción previa. Música en vivo. Inscripción en: https://www.corredoresdezonasur.com/inscripciones/2026/fluo_2026.html.
Sábado 7 de febrero, a las 20:00, en el playón de la estación de trenes.
Recorrida para conectar con la naturaleza y la noche de verano. El trayecto finaliza en la pulpería La Tranca, para disfrutar de una experiencia gastronómica única y música folclórica. Entrada gratuita. Con inscripción previa.
Más información: www.instagram.com/suarezturismo
Sábado 7 y domingo 8, desde la mañana, en el Complejo Municipal el Paraíso.
Encuentro gratuito para aficionados a viajar en bicicleta. Charlas técnicas y experiencias compartidas, camping, piletas y fogón. Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7E5kbHHXdtvTuoGM4_68IB5CW5RCBsEvMJQpLPnmVnPr07Q/viewform
Domingo 8, a las 09:00, en el balneario.
En las distancias de 10 y 5 kilómetros, competitivos; 5 kilómetros, caminata. Puestos de hidratación y fruta para todos los participantes. La instancia competitiva será arancelada y para los caminantes, gratuita.
Más información: https://www.instagram.com/sancayetanomunicipio/
Viernes 6 al domingo 8, a las 20:00, en el Anfiteatro Municipal Martín Fierro.
Viernes, presentación de artistas locales; sábado actuación de Herederos y el músico Rodríguez; domingo, Don Argañaraz y la Chacarerata Santiagueña. Cierre a cargo de Jorge Rojas. Entrada arancelada.
Más información: https://www.instagram.com/elcielito_oficial_/
Viernes 6 y sábado 7, por la noche, en el predio del festival.
Música, danzas, feria de artesanías, patio gastronómico y cantina para instituciones. Entrada gratuita.
Más información: https://festivaldelpueblo.com.ar/
