miércoles 04 de febrero de 2026
4 de febrero de 2026 - 17:12

Fin de semana con durazno, tomate, frambuesa, girasol, corvina y mucho deporte

Tomates en La Plata. Duraznos en San Pedro. Frambuesas en Benito Juárez. Corvinas en Tres Arroyos. Carreras en Monte. Bicicleteadas en Coronel Suárez. Un fin de semana con deporte y productos de la tierra.

Por Agencia DIB
Se viene un fin de semana especial con las frambuesas en Villa Cacique - Barker.

Fiesta del Durazno 2025 SP (8)
LA PLATA - Fiesta del Tomate Platense (1)
26º Fiesta Provincial del Durazno y la Producción en Gobernador Castro, San Pedro

Sábado 7, a las 20:00 en Agricultores Club.

La Fiesta Nacional de Automovilismo es un clásico de Balcarce.

Los 33 años de la Fiesta Nacional del Automovilismo: Balcarce ya puso primera
Lincoln, la Capital Nacional del Carnaval Artesanal.

Llegó febrero, llegó la alegría: 7 fiestas de Carnaval en la provincia de Buenos Aires

Certamen del durazno, elección de embajadores, reconocimiento a productores y feria de artesanías. Espectáculos musicales: Los Moros, Lautaro Obispo y Miguel Angel. Entrada gratuita.

31° Fiesta Nacional del Girasol en Carlos Casares

Viernes 6 al domingo 8, desde las 20:00, en Parque Gral. San Martín.

Puestos de artesanías y de exposición, patio gastronómico, reconocimientos especiales y elección de representantes culturales. Espectáculos de danza, ballets y presentación de la Orquesta Escuela. Presentación de artistas en el cierre de cada jornada: viernes, Peteco Carabajal; sábado, Tambó Tambó; domingo, Ángela Leiva. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/fiestagirasol/ -

23º Fiesta Provincial de la Frambuesa en Villa Cacique-Barker, Benito Juárez

Viernes 6 al domingo 8, desde el mediodía, en el Complejo Polideportivo Loma Negra.

Música en vivo, espectáculos infantiles, paseo de artesanías, puestos gastronómicos, productores de frambuesa y visitas guiadas a las plantaciones. Entrada general: $10.000 por los tres días. Programación: https://www.instagram.com/fiestapcialdelaframbuesa

21º Fiesta del Tomate Platense

Sábado 7, de 10:00 a 18:00, en la Estación Experimental de Gorina, calle 501 y 148, La Plata

Actividades junto a productores y productoras del cinturón hortícola platense. Puestos de tomates, bandas en vivo, recorridas, charlas sobre huerta, cocina en vivo y Feria de Mercados Bonaerenses. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/grupo.tomate.platense/

64º edición 24hs de la Corvina Negra en Claromecó, Reta y Orense, Tres Arroyos

Sábado 7, desde las 15:00 y domingo 8, a las 15:00, desde las inmediaciones del Médano Verde hasta la Albúfera, en dirección al Balneario Reta y desde el faro hacia Orense.

El evento ofrece más de 420.000.000 millones de pesos en premios. Inscripción arancelada.

Más información: https://turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/64o-edicion-24hs-de-la-corvina-negra/

22° 5 Millas Nocturnas en General Madariaga

Viernes 6, a las 22:00, en el Polideportivo Municipal.

Competencia nocturna por calles de la ciudad. Categorías cada 5 años, medallas finisher, premios y reconocimientos a los running team participantes. Inscripción previa y arancelada.

Más información: https://www.turismo.madariaga.gob.ar/agenda

Carrera Flúo 2026 en San Miguel del Monte

Sábado 7, a las 21:00, en la Laguna de Monte.

Distancias de 11, 5 y 2 kilómetros. Carrera Kids, modalidad participativa, al finalizar la carrera principal, sin inscripción previa. Música en vivo. Inscripción en: https://www.corredoresdezonasur.com/inscripciones/2026/fluo_2026.html.

Bicicleteada Nocturna a Cura Malal, partido de Coronel Suárez

Sábado 7 de febrero, a las 20:00, en el playón de la estación de trenes.

Recorrida para conectar con la naturaleza y la noche de verano. El trayecto finaliza en la pulpería La Tranca, para disfrutar de una experiencia gastronómica única y música folclórica. Entrada gratuita. Con inscripción previa.

Más información: www.instagram.com/suarezturismo

Pedaleando al Paraíso en Laprida

Sábado 7 y domingo 8, desde la mañana, en el Complejo Municipal el Paraíso.

Encuentro gratuito para aficionados a viajar en bicicleta. Charlas técnicas y experiencias compartidas, camping, piletas y fogón. Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7E5kbHHXdtvTuoGM4_68IB5CW5RCBsEvMJQpLPnmVnPr07Q/viewform

2° SanCa Corre en San Cayetano

Domingo 8, a las 09:00, en el balneario.

En las distancias de 10 y 5 kilómetros, competitivos; 5 kilómetros, caminata. Puestos de hidratación y fruta para todos los participantes. La instancia competitiva será arancelada y para los caminantes, gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/sancayetanomunicipio/

42º Festival de la Sierra en Tandil

Viernes 6 al domingo 8, a las 20:00, en el Anfiteatro Municipal Martín Fierro.

Viernes, presentación de artistas locales; sábado actuación de Herederos y el músico Rodríguez; domingo, Don Argañaraz y la Chacarerata Santiagueña. Cierre a cargo de Jorge Rojas. Entrada arancelada.

Más información: https://www.instagram.com/elcielito_oficial_/

31º Festival del Pueblo en Florentino Ameghino

Viernes 6 y sábado 7, por la noche, en el predio del festival.

Música, danzas, feria de artesanías, patio gastronómico y cantina para instituciones. Entrada gratuita.

Más información: https://festivaldelpueblo.com.ar/

Fuente: Agencia DIB

