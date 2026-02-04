Fin de semana con durazno, tomate, frambuesa, girasol, corvina y mucho deporte

Se viene un fin de semana especial con las frambuesas en Villa Cacique - Barker.

Sábado 7, a las 20:00 en Agricultores Club.

Certamen del durazno, elección de embajadores, reconocimiento a productores y feria de artesanías. Espectáculos musicales: Los Moros, Lautaro Obispo y Miguel Angel. Entrada gratuita.

Viernes 6 al domingo 8, desde las 20:00, en Parque Gral. San Martín.

Puestos de artesanías y de exposición, patio gastronómico, reconocimientos especiales y elección de representantes culturales. Espectáculos de danza, ballets y presentación de la Orquesta Escuela. Presentación de artistas en el cierre de cada jornada: viernes, Peteco Carabajal; sábado, Tambó Tambó; domingo, Ángela Leiva. Entrada gratuita.

23º Fiesta Provincial de la Frambuesa en Villa Cacique-Barker, Benito Juárez

Viernes 6 al domingo 8, desde el mediodía, en el Complejo Polideportivo Loma Negra.

Música en vivo, espectáculos infantiles, paseo de artesanías, puestos gastronómicos, productores de frambuesa y visitas guiadas a las plantaciones. Entrada general: $10.000 por los tres días. Programación: https://www.instagram.com/fiestapcialdelaframbuesa

21º Fiesta del Tomate Platense

Sábado 7, de 10:00 a 18:00, en la Estación Experimental de Gorina, calle 501 y 148, La Plata

Actividades junto a productores y productoras del cinturón hortícola platense. Puestos de tomates, bandas en vivo, recorridas, charlas sobre huerta, cocina en vivo y Feria de Mercados Bonaerenses. Entrada gratuita.

64º edición 24hs de la Corvina Negra en Claromecó, Reta y Orense, Tres Arroyos

Sábado 7, desde las 15:00 y domingo 8, a las 15:00, desde las inmediaciones del Médano Verde hasta la Albúfera, en dirección al Balneario Reta y desde el faro hacia Orense.

El evento ofrece más de 420.000.000 millones de pesos en premios. Inscripción arancelada.

22° 5 Millas Nocturnas en General Madariaga

Viernes 6, a las 22:00, en el Polideportivo Municipal.

Competencia nocturna por calles de la ciudad. Categorías cada 5 años, medallas finisher, premios y reconocimientos a los running team participantes. Inscripción previa y arancelada.

Carrera Flúo 2026 en San Miguel del Monte

Sábado 7, a las 21:00, en la Laguna de Monte.

Distancias de 11, 5 y 2 kilómetros. Carrera Kids, modalidad participativa, al finalizar la carrera principal, sin inscripción previa. Música en vivo. Inscripción en: https://www.corredoresdezonasur.com/inscripciones/2026/fluo_2026.html.

Bicicleteada Nocturna a Cura Malal, partido de Coronel Suárez

Sábado 7 de febrero, a las 20:00, en el playón de la estación de trenes.

Recorrida para conectar con la naturaleza y la noche de verano. El trayecto finaliza en la pulpería La Tranca, para disfrutar de una experiencia gastronómica única y música folclórica. Entrada gratuita. Con inscripción previa.

Pedaleando al Paraíso en Laprida

Sábado 7 y domingo 8, desde la mañana, en el Complejo Municipal el Paraíso.

Encuentro gratuito para aficionados a viajar en bicicleta. Charlas técnicas y experiencias compartidas, camping, piletas y fogón. Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7E5kbHHXdtvTuoGM4_68IB5CW5RCBsEvMJQpLPnmVnPr07Q/viewform

2° SanCa Corre en San Cayetano

Domingo 8, a las 09:00, en el balneario.

En las distancias de 10 y 5 kilómetros, competitivos; 5 kilómetros, caminata. Puestos de hidratación y fruta para todos los participantes. La instancia competitiva será arancelada y para los caminantes, gratuita.

42º Festival de la Sierra en Tandil

Viernes 6 al domingo 8, a las 20:00, en el Anfiteatro Municipal Martín Fierro.

Viernes, presentación de artistas locales; sábado actuación de Herederos y el músico Rodríguez; domingo, Don Argañaraz y la Chacarerata Santiagueña. Cierre a cargo de Jorge Rojas. Entrada arancelada.

31º Festival del Pueblo en Florentino Ameghino

Viernes 6 y sábado 7, por la noche, en el predio del festival.

Música, danzas, feria de artesanías, patio gastronómico y cantina para instituciones. Entrada gratuita.

