El tiempo: fin del bloqueo atmosférico, frente frío y alivio

miércoles 04 de febrero de 2026
4 de febrero de 2026 - 18:21

De acuerdo a las alertas emitidas por el SMN, las tormentas se desplazarán de oeste a este, abarcando el jueves casi todo el territorio provincial, desde el extremo noroeste hasta la Costa Atlántica.

Por Ana Roche
DIB | Ana Roche

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alertas por tormentas de nivel amarillo para este miércoles y el jueves que afectarán a la zona central del país y gran parte de la provincia de Buenos Aires. También hay pronóstico de lluvias para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque sin nivel de alerta.

Maestro pizzero, herrero, manicuría: algunos de los cursos gratuitos que ofrece el gobierno bonaerense

"Hasta finalizar la semana, se esperan días de mucha inestabilidad en la región central. Con el avance de un frente frío, se desarrollarán tormentas intensas en distintos períodos. Hoy hay 5 provincias bajo alerta de nivel amarillo", apuntó el organismo.

lluvias mie y jue

Ingresa un frente frío

Tras semanas de intenso calor con muy pocas precipitaciones, signadas por un bloqueo atmosférico que impidió la llegada de frentes fríos desde el sur, finalmente se concretará el alivio para las zonas más secas y de marcas térmicas agobiantes.

"El frente frío irrumpirá en el sur de Cuyo y sur de la región Pampeana desde las primeras horas del jueves, activando lluvias y tormentas localmente fuertes en el norte La Pampa, San Luis, sur de Córdoba y oeste de Buenos Aires, para afectar luego durante el día también a buena parte de la provincia bonaerense, Capital Federal y el sur de Santa Fe", apuntó el meteorólogo Christian Garavaglia, en el sitio especializado Meteored.

El nivel amarillo de alerta insta a la población a informarse sobre los posibles eventos climáticos severos, con capacidad de daño, que puedan afectar la vida cotidiana.

En ese sentido, ante la ocurrencia de fuertes tormentas, se recomienda:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura.
  • Limpiá desagües y sumideros.
  • Alejate de zonas inundables.
  • Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Fuente: Agencia DIB

Temas
El Ejecutivo puso en marcha el nuevo régimen de pensiones por discapacidad.

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad

