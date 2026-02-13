viernes 13 de febrero de 2026
13 de febrero de 2026 - 12:08

Fin de semana largo de Carnaval con música, carreras, cerveza artesanal y buena mesa

En las playas, las sierras y el campo, el turismo en la provincia de Buenos Aires ofrece un fin de semana largo de Carnaval para todos los gustos.

Por Agencia DIB
La Fiesta de la Cerveza Artesanal en Mar Chiquita es una de las opciones para este fin de semana largo.

La Fiesta de la Cerveza Artesanal en Mar Chiquita es una de las opciones para este fin de semana largo.

52º Fiesta Regional del Camionero y 39º Fiesta Regional del Agricultor en Mechonqué

Del viernes 13 al domingo 15, en distintos horarios y lugares de Mechongué, partido de General Alvarado

Cada año el festejo de Carnaval toma más fuerzas en la provincia de Buenos Aires.

Feriado de Carnaval: la provincia de Buenos Aires se viste de fiesta
Entre los estrenos de la semana está la segunda temporada de En el barro, con la llega de Eugenia China Suárez al penal de La Quebrada. video

Estrenos de cine y series con mujeres tras las rejas, Margot Robbie y Mark Ruffalo

Viernes, a partir de las 16:00, charlas técnicas y peña folclórica al aire libre; sábado, baile, elección de la embajadora, feria de artesanías, puestos de productores locales y puestos gastronómicos. Domingo, desfile de camiones, máquinas agrícolas, agrupaciones tradicionalistas, tropillas y cierre con espectáculo musical. Entrada gratuita.

olavarria doma y folclore 1300x934 copia

22ª Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría

Del viernes 13 al domingo 14, a partir de las 10:00, en el Predio de la Sociedad Rural

A las 20:00, apertura del escenario mayor; desde la medianoche, peñas folclóricas. Espectáculos musicales: Angela Leiva, Yamila Cafrune y Los Nocheros. Puestos gastronómicos y feria de artesanías. Entrada arancelada. Las personas con discapacidad ingresan gratis.

Más información: https://www.instagram.com/festivalolavarria/

24 Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal en Mar Chiquita

Del lunes 16 al viernes 23, a partir de las 20:00, en la rotonda del Viejo Contrabandista.

Espectáculos en vivo y actividades para todas las edades. Gastronomía local y feria de artesanías. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información:http://turismo.marchiquita.gob.a

dorrego 6º Fiesta Provincial Río Quequén Salado

6º Fiesta Provincial Río Quequén Salado en Paraje Puente Viejo

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, desde las 16:00, en el Paraje Puente Viejo, Río Quequén Salado, partido de Coronel Dorrego

Espectáculos en vivo, paseo de artesanías, patio gastronómico y actividades recreativas con artistas, instituciones y emprendimientos locales y de la región. Entrada gratuita.

Más información: www.dorregoturismo.com.ar

10° Festival Rico en San Nicolás

Del viernes 13 al lunes 16, a partir de las 20:00, en el Paseo del Empedrado, Juan Manuel de Rosas y Lavalle.

Espectáculos musicales, parque inflable infantil y exposición gastronómica: restaurantes, puestos de comida, barras de tragos y pastelería. Entrada gratuita. Más información: www.instagram.com/descubrisannicolas

Festival Gastronómico Nacional e Internacional en Marcos Paz

Sábado 14 y domingo 15, a partir de las 13:00, en el Paseo de la Estación.

Distintos sabores del mundo, cervezas artesanales, puestos de artesanías y emprendimientos, espectáculos en vivo y cierre con Damaris. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismo_marcospaz

Marisol Bajo las Estrellas, partido de Coronel Dorrego

Sábado 14, a las 21:00, en el mirador del río Quequén Salado.

Observación astronómica con telescopios profesionales: constelaciones, estrellas, nebulosas y cúmulos.

Más información: https://www.instagram.com/p/DUTJks8EWZ4/

Nochecitas de Verano en Pila

Sábado 14, a las 20:00, en la Plaza San Martín.

Descripción: Propuesta cultural para compartir en familia y con amigos. Llevar reposera. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/turismopila/

Holos,1° Encuentro Holístico en Carhué

Domingo 15, de 09:00 a 15:00, en La Chacra, camping municipal y de 16:00 a 20:00, en la playa Eco Sustentable.

Descripción: Charla, chi-kung, respiración, caminata del silencio, alimentación ayurvédica, yoga con flotación en el lago. Actividades aranceladas.

Más información: https://www.instagram.com/holosepecuen/

33° Festival Mayor de Tango y Folklore en General Belgrano

Del sábado 14 al martes 17, a las 21:00, en la plaza 1° de agosto.

Patio gastronómico, artesanías, emprendimientos, sector de juegos infantiles y presentación de artistas locales. Espectáculos: sábado, Natalia Pastorutti y Leandro Lovato; domingo, Maggie Cullen y Mora Godoy. Lunes, La Nueva Luna del Chino, Megatropical, Amar Azul y bandas locales; Fiesta de la Espuma, murgas y comparsas. Entrada gratuita al predio.

Más información: https://www.instagram.com/p/DT5RWkCkSP9/

chascomus aguas abiertas - prensa

Circuito Aguas Abiertas en Chascomús

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 10.00, en las escalinatas, Lastra y Costanera.

Última fecha de esta edición. Competencias: 12:30, carrera promocional de 750 metros y 14:00, largada de la carrera principal de 2.500 metros. Inscripción arancelada.

Más información: https://www.instagram.com/chascomusdeportesok/?hl=es

Maratón del Desierto 2026 - Edición Nocturna en Villa Gesell

gesell carrera del desierto 1300x934 copia

Sábado 14, a las 20:00, en Kite Gesell, 313 y playa.

El clásico del running de verano en Pinamar presenta su versión nocturna en Villa Gesell. Dos distancias sobre arena y médanos: 10 kilómetros, competitivo y 5, participativo. Cupos limitados. Inscripción arancelada.

Más información: https://www.maratondeldesierto.com/web/

Neco Night en Necochea

Domingo 15, a las 21:00, desde el Sáhara Club de Playa.

Carrera nocturna junto al mar. Distancias de 10 y 5 kilómetros; 3 kilómetros, participativo y caminantes. Actividad arancelada.

Más información: https://www.instagram.com/necocheatur/

16° Cruce a Nado Cochicó Homenaje a Pablo Sainato en Guaminí

Domingo 15, a las 10:30, desde el Balneario Cochicó.

Competencia de aguas abiertas. Distancias: 1.000 metros, competitiva y recreativa y 3.000 metros competitiva. Actividad arancelada. El día del certamen no se harán inscripciones. Más información: www.instagram.com/p/DS2JuxgjoVU/?img_index=3

Fuente Agencia DIB

