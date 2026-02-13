Fin de semana largo de Carnaval con música, carreras, cerveza artesanal y buena mesa

52º Fiesta Regional del Camionero y 39º Fiesta Regional del Agricultor en Mechonqué
Del viernes 13 al domingo 15, en distintos horarios y lugares de Mechongué, partido de General Alvarado
En las playas, las sierras y el campo, el turismo en la provincia de Buenos Aires ofrece un fin de semana largo de Carnaval para todos los gustos.
Viernes, a partir de las 16:00, charlas técnicas y peña folclórica al aire libre; sábado, baile, elección de la embajadora, feria de artesanías, puestos de productores locales y puestos gastronómicos. Domingo, desfile de camiones, máquinas agrícolas, agrupaciones tradicionalistas, tropillas y cierre con espectáculo musical. Entrada gratuita.
Más información: https://www.instagram.com/club_soc._y_dep._mechongue/
Del viernes 13 al domingo 14, a partir de las 10:00, en el Predio de la Sociedad Rural
A las 20:00, apertura del escenario mayor; desde la medianoche, peñas folclóricas. Espectáculos musicales: Angela Leiva, Yamila Cafrune y Los Nocheros. Puestos gastronómicos y feria de artesanías. Entrada arancelada. Las personas con discapacidad ingresan gratis.
Más información: https://www.instagram.com/festivalolavarria/
Del lunes 16 al viernes 23, a partir de las 20:00, en la rotonda del Viejo Contrabandista.
Espectáculos en vivo y actividades para todas las edades. Gastronomía local y feria de artesanías. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.
Más información:http://turismo.marchiquita.gob.a
Fecha, hora y lugar: Sábado 14, desde las 16:00, en el Paraje Puente Viejo, Río Quequén Salado, partido de Coronel Dorrego
Espectáculos en vivo, paseo de artesanías, patio gastronómico y actividades recreativas con artistas, instituciones y emprendimientos locales y de la región. Entrada gratuita.
Más información: www.dorregoturismo.com.ar
Del viernes 13 al lunes 16, a partir de las 20:00, en el Paseo del Empedrado, Juan Manuel de Rosas y Lavalle.
Espectáculos musicales, parque inflable infantil y exposición gastronómica: restaurantes, puestos de comida, barras de tragos y pastelería. Entrada gratuita. Más información: www.instagram.com/descubrisannicolas
Sábado 14 y domingo 15, a partir de las 13:00, en el Paseo de la Estación.
Distintos sabores del mundo, cervezas artesanales, puestos de artesanías y emprendimientos, espectáculos en vivo y cierre con Damaris. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/turismo_marcospaz
Sábado 14, a las 21:00, en el mirador del río Quequén Salado.
Observación astronómica con telescopios profesionales: constelaciones, estrellas, nebulosas y cúmulos.
Más información: https://www.instagram.com/p/DUTJks8EWZ4/
Sábado 14, a las 20:00, en la Plaza San Martín.
Descripción: Propuesta cultural para compartir en familia y con amigos. Llevar reposera. Entrada gratuita.
Más información: https://www.instagram.com/turismopila/
Domingo 15, de 09:00 a 15:00, en La Chacra, camping municipal y de 16:00 a 20:00, en la playa Eco Sustentable.
Descripción: Charla, chi-kung, respiración, caminata del silencio, alimentación ayurvédica, yoga con flotación en el lago. Actividades aranceladas.
Más información: https://www.instagram.com/holosepecuen/
Del sábado 14 al martes 17, a las 21:00, en la plaza 1° de agosto.
Patio gastronómico, artesanías, emprendimientos, sector de juegos infantiles y presentación de artistas locales. Espectáculos: sábado, Natalia Pastorutti y Leandro Lovato; domingo, Maggie Cullen y Mora Godoy. Lunes, La Nueva Luna del Chino, Megatropical, Amar Azul y bandas locales; Fiesta de la Espuma, murgas y comparsas. Entrada gratuita al predio.
Más información: https://www.instagram.com/p/DT5RWkCkSP9/
Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 10.00, en las escalinatas, Lastra y Costanera.
Última fecha de esta edición. Competencias: 12:30, carrera promocional de 750 metros y 14:00, largada de la carrera principal de 2.500 metros. Inscripción arancelada.
Más información: https://www.instagram.com/chascomusdeportesok/?hl=es
Sábado 14, a las 20:00, en Kite Gesell, 313 y playa.
El clásico del running de verano en Pinamar presenta su versión nocturna en Villa Gesell. Dos distancias sobre arena y médanos: 10 kilómetros, competitivo y 5, participativo. Cupos limitados. Inscripción arancelada.
Más información: https://www.maratondeldesierto.com/web/
Domingo 15, a las 21:00, desde el Sáhara Club de Playa.
Carrera nocturna junto al mar. Distancias de 10 y 5 kilómetros; 3 kilómetros, participativo y caminantes. Actividad arancelada.
Más información: https://www.instagram.com/necocheatur/
Domingo 15, a las 10:30, desde el Balneario Cochicó.
Competencia de aguas abiertas. Distancias: 1.000 metros, competitiva y recreativa y 3.000 metros competitiva. Actividad arancelada. El día del certamen no se harán inscripciones. Más información: www.instagram.com/p/DS2JuxgjoVU/?img_index=3
Fuente Agencia DIB