jueves 16 de abril de 2026
16 de abril de 2026 - 08:50

Fin de semana con comida al disco, cultura retro y cerveza artesanal

Desde una peatonal japonesa en Escobar al Festival de la Cerveza en La Plata. Se viene un fin de semana diferente en la provincia de Buenos Aires.

Por Agencia DIB
La Fiesta de la Comida al Disco en Monte es una de las opciones más sabrosas del fin de semana.

La Fiesta de la Comida al Disco en Monte es una de las opciones más sabrosas del fin de semana.

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Escobar
Fiesta de la cerveza - La Plata
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Más de cincuenta puestos con cocina en vivo; bondiolas y carnes mechadas, guisos y empanadas de diversos sabores, con opciones veganas. Además, música y danza en vivo; paseo de compras con emprendedores y artesanías y espacio infantil. Entrada gratuita.

Escobar Salón del Alfajor

Viernes 17 a domingo 19, de 12:00 a 20:00, en el Predio Nacional de la Flor.

Un fin de semana con más de cien expositores de todo el país. Clases en vivo y talleres. El domingo se cortará el alfajor gigante y las mil porciones se repartirán entre el público. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/campeonatoargentinoalfajorok/

Fiesta de la cerveza - La Plata

Festival de la Cerveza Capital en La Plata

Viernes 17 a las 18; sábado 18 a las 16 y domingo 19 a las 14, en el Camping Municipal.

Más de doscientas variedades de cervezas, food trucks y espectáculos. musicales. Entrada gratuita.

Más información:

https://www.instagram.com/fiestascervecerasplatenses/

5º Peatonal Japonesa en Escobar

Domingo 19, de 12 a 20, en el Paseo Mendoza.

Celebración de la cultura japonesa con propuestas como bandas de anime en vivo, grupos de Kpop invitados, desfiles de Kimonos, show de tambores Taiko y danzas tradicionales. Además, mercado de emprendedores y Yokais, gastronomía típica. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/escobarcultura/

Escobar

5° Clásica Retro en Polvaredas, partido de Saladillo

Del viernes 17 al domingo 19, desde el mediodía, en Polvaredas.

Más de setenta stands con repuestos y accesorios coleccionables, decoración retro vintage, exposición estática de autos clásicos y motos. Espectáculos, bandas en vivo y patios de comidas y cervecero. Sorteo de una moto Honda 150 0km. Sector de acampe. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/clasicaretro/ -

Senderismo a La Posta. partido de Chacabuco

Domingo 19 a las 08:00 desde el Polideportivo Municipal.

Recorrido hacia La Posta, pulpería construida en 1886 y restaurada en 2021, donde se ofrecen almuerzos y meriendas. El trayecto se inicia en el Polideportivo Municipal.

Más información: www.facebook.com/profile.php?id=100069047715398

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IV Carrera 8K Siete Kronos en Alejandro Korn, partido de San Vicente

Domingo 19, a las 09:00, en Parque La Masía.

Distancias de 8 kilómetros, competitivo; 3, participativa; 3 promocional y kids. Inscripciones aranceladas a excepción de las categorías 14 - 16 años, mayores de 65, a Kids 6 a 13 años y silla de ruedas, no videntes y otras discapacidades.

Más información: https://www.instagram.com/sie7ekronosfondistas/

14° Encuentro Multimarca en Lobería

Domingo 19 a partir de las 10 en el Parque Municipal Narciso del Valle.

Con más de cien vehículos entre clásicos y antiguos, modelos restaurados de diversas décadas, autos con modificaciones estética y mecánica.

Más información: https://www.instagram.com/turismoloberia/

Cicloturismo en Bordenave, partido de Puan

Domingo 19 a las 9, en el monumento El Gaucho.

Circuitos de 30 y 45 kilómetros recorrerán caminos rurales. Almuerzo en el club El Ceibo.

Más información: www.instagram.com/turismopuan

Campeonato de Cross Country Tandil 2026

Domingo 19 a las 10:00, en la pista del Polideportivo Municipal.

Categorías U10, U12, U14, U16, U18, U20, mayores y másters, en las distancias 600 a 8000 metros. Inscripción arancelada.

Más información: https://www.instagram.com/p/DVPBbszAKDg/

Campeonato Argentino Ruta Master 2026 en Olavarría

Del martes 21 al domingo 26 de abril en distintos horarios y espacios.

Certamen de las categorías Máster y Élite. Desde el miércoles hasta el domingo a las 08 comenzarán las carreras en el circuito Hermanos Emiliozzi. Inscripción arancelada.

Más información:

https://www.olavarria.gov.ar/olavarria-sera-sede-del-campeonato-argentino-de-ruta-de-ciclismo/

Concurso de Pesca 71° Aniversario en Villa Gesell

Domingo 19, a las 10, en Playa entre Paseos 142 a 158.

Torneo de pesca aniversario, a la pieza de mayor peso. Zona de péndulo permitida: Paseo 151 a 158. Actividad arancelada.

Más información: [email protected] y https://www.gesell.tur.ar/

11° Feria de Abril en Tres Arroyos

Domingo 19 a las 10, en plaza España

Descripción: Platos típicos, espectáculos, artesanías, emprendedores y desfile. En caso de lluvia se reprograma para el domingo 26 de abril. Entrada gratuita.

Más información: https://turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/feria-de-abril/

Expo Balcarce

Viernes 17 al domingo 19, desde las 10, en la Sociedad Rural de Balcarce.

Exposición agroindustrial, conferencias, actividades ganaderas, remates, patio de comidas, artesanías, emprendedores y espectáculos. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/turismobalcarce/?hl=es

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