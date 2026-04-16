Fin de semana con comida al disco, cultura retro y cerveza artesanal

La Fiesta de la Comida al Disco en Monte es una de las opciones más sabrosas del fin de semana.

Sábado 19, de 12:00 a 00:00, a orillas de la laguna.

A 40 años del sueño alfonsinista: trasladar la capital y unir CABA con el Conurbano

De Trenque Lauquen a Berisso, la Provincia es una fiesta

Más de cincuenta puestos con cocina en vivo; bondiolas y carnes mechadas, guisos y empanadas de diversos sabores, con opciones veganas. Además, música y danza en vivo; paseo de compras con emprendedores y artesanías y espacio infantil. Entrada gratuita.

Viernes 17 a domingo 19, de 12:00 a 20:00, en el Predio Nacional de la Flor.

Un fin de semana con más de cien expositores de todo el país. Clases en vivo y talleres. El domingo se cortará el alfajor gigante y las mil porciones se repartirán entre el público. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/campeonatoargentinoalfajorok/

Fiesta de la cerveza - La Plata

Festival de la Cerveza Capital en La Plata

Viernes 17 a las 18; sábado 18 a las 16 y domingo 19 a las 14, en el Camping Municipal.

Más de doscientas variedades de cervezas, food trucks y espectáculos. musicales. Entrada gratuita.

Más información:

https://www.instagram.com/fiestascervecerasplatenses/

5º Peatonal Japonesa en Escobar

Domingo 19, de 12 a 20, en el Paseo Mendoza.

Celebración de la cultura japonesa con propuestas como bandas de anime en vivo, grupos de Kpop invitados, desfiles de Kimonos, show de tambores Taiko y danzas tradicionales. Además, mercado de emprendedores y Yokais, gastronomía típica. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/escobarcultura/

Escobar

5° Clásica Retro en Polvaredas, partido de Saladillo

Del viernes 17 al domingo 19, desde el mediodía, en Polvaredas.

Más de setenta stands con repuestos y accesorios coleccionables, decoración retro vintage, exposición estática de autos clásicos y motos. Espectáculos, bandas en vivo y patios de comidas y cervecero. Sorteo de una moto Honda 150 0km. Sector de acampe. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/clasicaretro/ -

Senderismo a La Posta. partido de Chacabuco

Domingo 19 a las 08:00 desde el Polideportivo Municipal.

Recorrido hacia La Posta, pulpería construida en 1886 y restaurada en 2021, donde se ofrecen almuerzos y meriendas. El trayecto se inicia en el Polideportivo Municipal.

Más información: www.facebook.com/profile.php?id=100069047715398

senderismo-

IV Carrera 8K Siete Kronos en Alejandro Korn, partido de San Vicente

Domingo 19, a las 09:00, en Parque La Masía.

Distancias de 8 kilómetros, competitivo; 3, participativa; 3 promocional y kids. Inscripciones aranceladas a excepción de las categorías 14 - 16 años, mayores de 65, a Kids 6 a 13 años y silla de ruedas, no videntes y otras discapacidades.

Más información: https://www.instagram.com/sie7ekronosfondistas/

14° Encuentro Multimarca en Lobería

Domingo 19 a partir de las 10 en el Parque Municipal Narciso del Valle.

Con más de cien vehículos entre clásicos y antiguos, modelos restaurados de diversas décadas, autos con modificaciones estética y mecánica.

Más información: https://www.instagram.com/turismoloberia/

Cicloturismo en Bordenave, partido de Puan

Domingo 19 a las 9, en el monumento El Gaucho.

Circuitos de 30 y 45 kilómetros recorrerán caminos rurales. Almuerzo en el club El Ceibo.

Más información: www.instagram.com/turismopuan

Campeonato de Cross Country Tandil 2026

Domingo 19 a las 10:00, en la pista del Polideportivo Municipal.

Categorías U10, U12, U14, U16, U18, U20, mayores y másters, en las distancias 600 a 8000 metros. Inscripción arancelada.

Más información: https://www.instagram.com/p/DVPBbszAKDg/

Campeonato Argentino Ruta Master 2026 en Olavarría

Del martes 21 al domingo 26 de abril en distintos horarios y espacios.

Certamen de las categorías Máster y Élite. Desde el miércoles hasta el domingo a las 08 comenzarán las carreras en el circuito Hermanos Emiliozzi. Inscripción arancelada.

Más información:

https://www.olavarria.gov.ar/olavarria-sera-sede-del-campeonato-argentino-de-ruta-de-ciclismo/

Concurso de Pesca 71° Aniversario en Villa Gesell

Domingo 19, a las 10, en Playa entre Paseos 142 a 158.

Torneo de pesca aniversario, a la pieza de mayor peso. Zona de péndulo permitida: Paseo 151 a 158. Actividad arancelada.

Más información: [email protected] y https://www.gesell.tur.ar/

11° Feria de Abril en Tres Arroyos

Domingo 19 a las 10, en plaza España

Descripción: Platos típicos, espectáculos, artesanías, emprendedores y desfile. En caso de lluvia se reprograma para el domingo 26 de abril. Entrada gratuita.

Más información: https://turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/feria-de-abril/

Expo Balcarce

Viernes 17 al domingo 19, desde las 10, en la Sociedad Rural de Balcarce.

Exposición agroindustrial, conferencias, actividades ganaderas, remates, patio de comidas, artesanías, emprendedores y espectáculos. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/turismobalcarce/?hl=es