El documental filmado en Claromecó que defiende al pez guitarra, una especie en extinción

Algún día el documental “Pescadores & Guitarras” será reconocido en el mundo por lograr lo que no muchas organizaciones ambientalistas consiguieron. Por primera vez en 63 años, el pez guitarra -una especie en peligro crítico de extinción- no formó parte de las 24 Horas de la Corvina Negra , el tradicional concurso de pesca de Claromecó , en Tres Arroyos .

El documental visibiliza la delicada situación de la llamada “Guitarra Grande” (también conocida como melgacho, pez violín, pez guitarra o simplemente, guitarrita ), una variedad prácticamente desconocida, excepto para los pescadores de la costa sur bonaerense.

Producido por Juan María Raggio y la dirección de Mariano Fernández -también responsable del guíon-, “Pescadores & Guitarras” documentó durante la edición 2025 de las 24 Horas la captura de más de siete ejemplares de pez guitarra , incluyendo uno que obtuvo el tercer puesto en la categoría Variada. Esos siete ejemplares estaban gestando crías de una especie en peligro de extinción. Precisamente, el pez guitarra llega cada año a las costas bonaerenses para parir entre cuatro y siete crías. Su ciclo reproductivo lento y su baja tasa de renovación poblacional lo colocan en una situación crítica.

Embed - Trailer PESCADORES & GUITARRAS

El logro del documental

Ante esta irrefutable denuncia fílmica, los organizadores del certamen decidieron retirar al pez guitarra de la competencia realizada este 2026. “Estamos muy orgullosos del impacto que generó este documental en pos de la conservación de una especie en peligro crítico de extinción”, señaló Juan María Raggio, productor con más de quince años de experiencia en documentales de naturaleza con su empresa, Jumara Films, productora que realizó trabajos para National Geographic y la BBC.

El eslogan de Jumara Films es “la conservación parte del conocimiento” y este es el objetivo del documental sobre uno de los peces menos carismáticos pero clave en el ecosistema marino. El violín o guitarrita “es una especie en extinción -agrega Raggio- y como no es de gran interés para los pescadores, es más vulnerable aún”.

Conociendo al pez guitarra

pez guitarra 2 rs

Es uno de los peces más curiosos del Mar Argentino. El pez guitarra (Zapteryx exasperata o Rhinobatos horkelii, dependiendo de la zona específica) es lo que los biólogos llaman un "eslabón perdido" estético: parece la cruza entre un tiburón y una raya.

Su cuerpo tiene una forma de gota o pera alargada. La parte delantera es plana y ancha (como el cuerpo de una guitarra), y se va afinando hacia una cola larga y musculosa (como el mástil). También se lo conoce como melgacho, un nombre más frecuente en el ámbito de la pesca comercial.

Aunque parece un tiburón por su forma de nadar, es técnicamente una raya (pertenece al orden de los Rhinopristiformes). Tiene un cuerpo aplanado, su piel es áspera, similar a la lija, suele tener un color marrón grisáceo con manchas y su boca está en la parte ventral. Se alimenta de pequeños crustáceos, moluscos y algún que otro pez pequeño que pase distraído cerca de su boca.

Vive en zonas de aguas templadas y cálidas y es muy común verlo en la zona de Bahía Blanca, la Bahía San Blas y el frente costero bonaerense.

pez guitarra rs

La trama de “Pescadores & Guitarras”

Es una historia de ciencia, pesca y compromiso que sigue a dos biólogos marinos que recorren el mundo de la pesca deportiva bonaerense, fundamentalmente en Claromecó, durante la edición 2025 de las 24 horas de la Corvina Negra.

“Queríamos contar una historia de conservación con un estilo fresco y cercano, con toques de humor, para poder llegar a más gente y ampliar la conciencia sobre el peligro que acecha al pez guitarrita”, explicó Mariano Fernández, director del documental. Para eso se vincularon con el mundo de los pescadores, uniendo el saber local con la ciencia académica.

El resultado es un documental de 28 minutos que contó con el apoyo de dos ongs, On the Edge Fund y Mar Azul Uruguayo, y sus presentadores son dos biólogos de distintas generaciones -el “Vasco” Andrés Jaureguizar y Sebastián Gómez.

“Pescadores & Guitarras” se presentó días atrás en el Club de Cazadores de Tres Arroyos, en el marco de las 24 Horas de la Corvina Negra. Está previsto que recorra festivales y centros culturales de la provincia de Buenos Aires antes de publicarse en el canal de YouTube de Jumara Films.

El documental no sólo busca educar a los pescadores y científicos, sino también al público en general. “Queremos contar qué pasa en el mar para toda la gente, la gente de a pie, que no conoce estas especies”, concluye Raggio.

Fuente Agencia DIB