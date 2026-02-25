San Clemente del Tuyú: un lobo marino salvado de la muerte ya está de nuevo en el mar

El joven lobo marino volvió al mar después de un mes de internación

Después de un mes de tratamiento, un lobo marino de dos pelos que había sido hallado gravemente herido en Villa Gesell volvió al mar en San Clemente del Tuyú, ya recuperado. El joven ejemplar presentaba una lesión severa muy posiblemente causada por la presión de un zuncho o restos de una red de pesca.

Miembros de la ong Rescate Verdemar lo habían encontrado gravemente herido en una playa de Villa Gesell y de inmediato se comunicaron con la Fundación Mundo Marino cuyos especialista aseguran que este tipo de lesión -profunda y de carácter circunferencial en la región cervical- era compatible con la presión sostenida de un material plástico rígido.

“Este tipo de residuos, cuando quedan enganchados en el cuello, las aletas o el tronco de los animales marinos, no se desprenden fácilmente. Con cada movimiento -al nadar, desplazarse o incluso al crecer- el material genera una fricción constante que actúa como un corte progresivo sobre la piel y el tejido subyacente. Con el tiempo, esa presión puede profundizar la herida, provocar dolor, aumentar el riesgo de infecciones y en casos extremos llevar a una amputación o la muerte del animal ”, señaló Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y responsable del Centro de Rescate.

Según detalló la médica veterinaria Bianca Mancini, al lobo marino se le realizaron curaciones periódicas con antisépticos y ungüentos de acción antibiótica y antiinflamatoria para controlar la infección y favorecer la cicatrización . También recibió analgésicos para el manejo del dolor, hidratación controlada, desparasitación y un refuerzo vitamínico-mineral.

El animal recuperó su condición corporal y la herida cicatrizó progresivamente hasta cerrarse por completo, momento en que se lo consideró apto para su reinserción.

Conociendo al lobo marino de dos pelos

Su nombre científico es Arctocephalus australis y como sucede con otros pinnipedos, es una especie polígama y paren una cría al año. Se diferencia de los fócidos (focas), por poseer el pabellón auricular detrás de sus ojos y por utilizar sus aletas posteriores para la locomoción (las focas, en cambio, reptan con el vientre).

La distribución del lobo de dos pelos es amplia y va desde la Isla de Marco, cerca de Cabo Polonio, en Uruguay, hasta la Isla Mazorca, próxima a Lima, en Perú.

Su nombre se debe a que poseen dos capas de pelo: una interna, impermeable que mantiene la piel seca, y otra externa, que cubre a la primera y otorga el color al animal.

Los machos alcanzan una longitud cercana a los dos metros y un peso de 150 kilogramos, en tanto que las hembras llegan a medir 1,40 metros y pesar hasta 60 kilogramos. Se alimentan de langostinos, camarones, calamares y distintos tipos de peces.

Lobo marino 2 rs El ejemplar, a punto de regresar al mar. FMM

Otro lobo marino rescatado

Junto al animal hallado en Villa Gesell también volvió al mar otro ejemplar que fue reportado en Costa del Este. Los médicos del Centro de Rescate de Mundo Marino determinaron que sólo se trataba de una deshidratación leve y tras recuperar su peso ideal, recibió el alta.

Fuente Agencia DIB