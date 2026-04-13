lunes 13 de abril de 2026
13 de abril de 2026 - 10:36

Fiesta Nacional de la Torta Frita: Mercedes vivió su celebración emblemática con récord de público

La preparación de la torta frita más grande del mundo volvió a ser la estrella y punto central de convocatoria para miles de turistas y locales. La propuesta se completó con un Patio de Peña y un escenario principal, que ofrecieron una cartelera diversa.

Por Agencia DIB
Récord de público en la 26º Fiesta Nacional de la Torta Frita en Mercedes.&nbsp;

Récord de público en la 26º Fiesta Nacional de la Torta Frita en Mercedes. 

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El fin de semana la ciudad de Mercedes tuvo su celebración popular más emblemática en el Parque Municipal: la 26° edición de la Fiesta Nacional de la Torta Frita cerró el domingo con un marco de público histórico, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la provincia de Buenos Aires.

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El intendente local, Juan Ignacio Ustarroz, acompañado por el senador nacional mercedino Eduardo “Wado” de Pedro, resaltó el origen de la festividad: "Esta fiesta nació en el año 2000 para recordar a nuestros Héroes de Malvinas y poner en valor el esfuerzo de nuestra gente". Y subrayó: "El pueblo sabe que la mejor torta frita, el mejor salame y la mejor galleta están en Mercedes".

Por su parte, el Director de Turismo, Francisco Dinova, y el referente de la comisión organizadora, Quique Núñez, destacaron la resiliencia del equipo de trabajo municipal y de las cooperativas, quienes lograron poner el predio en condiciones óptimas tras las inclemencias climáticas previas.

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La organización destacó que, si bien el sábado fue exitoso, el domingo se registró el pico de concurrencia con visitantes provenientes de diversos puntos de la provincia, reafirmando a Mercedes como el polo cultural y gastronómico de la región.

La preparación de la torta frita más grande del mundo volvió a ser la estrella y punto central de convocatoria para miles de turistas y locales. La propuesta se completó con un Patio de Peña y un escenario principal que ofrecieron una cartelera diversa. Se presentaron los grupos Desde el Alma, Herederos de mi Tierra, Menta y Limón y Los Hermanos Arizmendi, entre otros. No faltó el tradicional desfile gaucho, la presencia del Ballet Municipal Estrella del Sur, Vane González, y un cierre a pura fiesta con Bohemios y Nación Wiphala.

Ganadoras

Uno de los momentos más esperados de la fiesta es, todos los años, la premiación de las mejores torteras del evento. Tras un exhaustivo proceso de evaluación que consideró sabor, técnica y presentación, el jurado dio a conocer los resultados finales de la competencia.

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Este año se consagró Nilda Pizza, del puesto Las Hermanas, en el primer lugar; el podio se completó con Karina Garone y Puesto letra U.

Fuente: Agencia DIB

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