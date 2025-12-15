Usuarios de la Hidrovía presentaron aportes al pliego de la licitación de la Vía Navegable Troncal.

Las principales entidades que representan a los usuarios de la Hidrovía informaron que presentaron formalmente sus aportes y propuestas en el marco del proceso de consultas abierto por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYM) para la futura concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT). El plazo para realizar observaciones venció el pasado 14 de diciembre, luego de la publicación del pliego de especificaciones técnicas y de bases y condiciones particulares.

Canasta de crianza: en noviembre el costo total para menores de un año alcanzó los $ 450.355

Dólar: a partir de enero las bandas de flotación se actualizarán por inflación

Entre las organizaciones participantes se encuentran la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas. De manera conjunta, canalizaron observaciones y propuestas técnicas en representación de los principales sectores productivos y logísticos que utilizan la vía navegable.

Desde las entidades destacaron el valor del proceso de consulta impulsado por la ANPYM, al considerar que permitió conocer y analizar en profundidad el contenido del pliego licitatorio.

En ese marco, señalaron que los aportes realizados apuntan a potenciar el diseño de la concesión y a fomentar mejores condiciones de competencia, eficiencia operativa y modernización tecnológica de la Vía Navegable Troncal.

Uno de los ejes centrales de las presentaciones fue la conveniencia de revisar a la baja las tarifas mínimas de referencia previstas en los distintos tramos de obra establecidos en el pliego.

Según indicaron, una estructura tarifaria adecuada resulta clave para no afectar los costos logísticos y preservar la competitividad de las exportaciones argentinas, en un contexto de fuerte competencia internacional.

Mayor profundidad de navegación

Las entidades también pusieron el acento en la necesidad de avanzar en una mayor profundidad de navegación. En ese sentido, enfatizaron la importancia de incorporar mecanismos de gestión que permitan proyectar calados de al menos 40 pies navegables, siempre que los estudios de impacto ambiental correspondientes así lo habiliten.

La posibilidad de operar con mayores profundidades fue señalada como un factor estratégico para optimizar la carga de los buques, reducir costos y mejorar la eficiencia del sistema.

“La profundización de la Vía Navegable Troncal es un elemento determinante de la competitividad exportadora argentina”, subrayaron las entidades firmantes, al advertir que países competidores cuentan con mejores condiciones de infraestructura y logística. En ese marco, consideraron que una hidrovía más eficiente es clave para potenciar el comercio exterior y el desarrollo de las economías regionales.

Finalmente, las organizaciones reafirmaron su interés y apoyo al proceso licitatorio que se desarrolló a lo largo de 2025 y agradecieron las instancias de diálogo promovidas por la autoridad de aplicación.

Asimismo, manifestaron su disposición a continuar trabajando de manera conjunta con el Estado para contribuir a un esquema de concesión que fortalezca el funcionamiento de la Hidrovía y consolide su rol estratégico para la economía argentina.

Fuente: Agencia DIB