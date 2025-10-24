viernes 24 de octubre de 2025
¡Preparados, listos, ya! Se viene el Maratón Dino Hugo Tinelli en Bolívar

Este maratón se corrió por primera vez en 1999. La de este sábado 1 de noviembre será la edición 26 de la prueba atlética.

El Maratón Dino Hugo Tinelli parte del Centro Cívico de Bolívar.

Afiche Maratón
Marcelo Tinelli, en una de las pruebas. Todavía no se sabe si participará este año.

La 26ª edición de la llamada Maratón Internacional Dino Hugo Tinelli ya está en la línea de partida. Será el sábado 1 de noviembre a las 18 horas, con largada en el Centro Cívico de Bolívar y recorrido por las calles de la ciudad bonaerense.

Como cada año, la competencia cuenta con dos modalidades: una carrera competitiva de 10 kilómetros y una correcaminata participativa de 3 kilómetros, abierta a toda la comunidad.

Maratón que es sinónimo de Tinelli y Bolívar

Dino Tinelli fue un periodista deportivo nacido en Bolívar y que falleció en 1971. En su memoria, el conductor Marcelo Tinelli, su único hijo, instauró esta prueba de carácter internacional que este año cumple su vigésima sexta edición, que sólo no se disputó durante los años de pandemia.

El valor de la inscripción es de $25.000 para los 10 kilómetros (para mayores de 17 años) y $15.000 para correcaminata participativa de 3 kilómetros. Ambas opciones incluyen la remera oficial, la medalla finisher, seguro y puntos de hidratación durante la carrera.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse de forma online a través del sitio oficial del evento: https://www.bolivar.gob.ar/maraton/

Este año, la remera presenta un nuevo diseño con la bandera de Bolívar, como símbolo de identidad local y orgullo deportivo.

