martes 16 de diciembre de 2025
16 de diciembre de 2025 - 08:39

ARCA: renunció Juan Pazo y Edgardo Vázquez es el nuevo jefe del organismo

En un enroque, Vázquez renuncia a la Dirección General Impositiva para asumir como nuevo Director Ejecutivo de ARCA. Pazo “seguirá colaborando incondicionalmente con el ministro Luis Caputo”.

Por Agencia DIB
Juan Pazo renunció a la dirección de la ARCA y Edgardo Vázquez es el nuevo jefe del organismo.

El licenciado Andrés Edgardo Vázquez asumirá como nuevo Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a partir del próximo jueves 18 de diciembre, en reemplazo de Juan Alberto Pazo, según se publicó este martes en el Boletín Oficial. Desde el Ministerio de Economía se aseguró que Pazo “seguirá colaborando incondicionalmente con el ministro Luis Caputo”, ahora desde el sector privado.

El decreto 890/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, acepta las renuncias de Pazo al cargo de Director Ejecutivo de ARCA y de Vázquez a la Dirección General Impositiva ( DGI), ambas con efecto desde el 18 de diciembre.

decreto 890

En el mismo acto administrativo se formaliza la designación de Vázquez como nuevo titular del organismo recaudador, para completar un período de ley. La norma agradece a los funcionarios renunciantes por los servicios prestados en el desempeño de sus respectivos cargos.

El cambio en la dirección ejecutiva apunta a asegurar la continuidad institucional del organismo en las tareas de recaudación, fiscalización y control aduanero en todo el país.

Colaboración “incondicional”

Simultáneamente a la publicación en el Boletín Oficial, en las redes del Ministerio de Economía se publicó un comunicado en el que se anunció el recambio.

Así, el texto subido a las 0.18 de este jueves afirma: “El Director Ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, le comunicó hoy (por el lunes) al Ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo que asumió el 11 de diciembre del 2024”.

Continúa: “Pazo, quien volverá a desempeñarse en el sector privado en el cual desarrolló exitosamente toda su vida profesional, seguirá colaborando incondicionalmente con el Ministro Caputo y aportando su mirada para potenciar la actividad privada y el crecimiento de la economía argentina”.

Transformaciones

El texto destaca que durante la gestión de Pazo se llevaron adelante “grandes y profundas transformaciones en el organismo, tales como la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias, el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, entre otros”.

Se comunica que “en su lugar asumirá Andrés Vázquez, actual titular de la Dirección General Impositiva, quien representa la continuidad de las políticas del Presidente Milei y el Ministro Caputo en materia tributaria y aduanera”.

El comunicado cierra: “El Ministro agradece a Juan Pazo la tarea realizada y su compromiso el desarrollo económico de la Argentina, y lo invita a seguir aportando su experiencia desde el lugar que ocupe”.

Ente autárquico

ARCA es el ente autárquico que funciona en la órbita del Ministerio de Economía y tiene a su cargo la recaudación de impuestos nacionales y el control aduanero. Vázquez venía desempeñándose como Director General de la DGI desde la creación de ARCA en reemplazo de la ex AFIP.

El recambio en la conducción del organismo recaudador se produce en el cierre del año fiscal y a pocos días de las Fiestas de fin de año, período de alta actividad tanto en materia impositiva como de comercio exterior.

Fuente: Agencia DIB

