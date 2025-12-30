El 2026 llega con playas, quema de Momo, almacenes y los Reyes Magos

En 2026 La Plata sigue con su tradicional quema de muñecos.

Sábado 3 de enero al sábado 28 de febrero, de 10:00 a 20:00, en calle 113 y playa.

Agustín Canapino y la temporada que redefinió la grandeza en el automovilismo argentino

¡Chau, 2025! El año se va con asado, astroturismo, maratones y quema de muñecos

Servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita.

Sábado 3 de enero al sábado 28 de febrero, de 10:00 a 20:00, en avenida 12, entre avenida 9 y avenida del Durazno.

Más información: @turismopba @recreopba

Quema de Momos 2026 en La Plata

1 de enero, entre las 00:01 y 03:00, en diferentes espacios de La Plata.

Celebración del año que culmina y del comienzo de 2026, con la quema de más de cincuenta muñecos en diferentes barrios platenses. Entrada gratuita.

Más información: www.laplata.gob.ar/

2026 en Monte Hermoso

1 de enero de 2026, a partir de las 00:45, en Traful Bis y Costanera.

Noche para brindar y recibir el nuevo año con espectáculo de fuegos artificiales y DJ en vivo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/montehermoso.turismo/ -

62º Fiesta Provincial de los Reyes Magos en Sierra de la Ventana

Viernes 2 al lunes 5, a partir de las 19:30, en el Centro Cultural de Sierra de la Ventana.

Tradicional descenso de los Reyes Magos desde el Cerro Ceferino hacia la localidad de Sierra de la Ventana, música y entrega de regalos. Espectáculos: viernes, Motor Colectivo, La Vino Tinto Band, Lula Solís, Duo Molina Paredes; sábado, Sacateca Percusión, Os Birretes, Bulldoze, Fondo Blanco; domingo, especial de Los Tipitos; lunes, cierre con Los del Fuego. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fiestaprovincialdereyesmagos/

12º Noche de los Almacenes de Roque Pérez

Sábado 3, desde la mañana, en diferentes espacios físicos del partido de Roque Pérez.

Almacenes y pulperías de La Paz, La Paz Chica, Carlos Beguerie y Forastiere abren sus puertas en simultáneo para ofrecer sus platos criollos tradicionales, visitas guiadas y espectáculos en vivo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismorp_

Carnaval 2026 en Lincoln

LINCOLN CARNAVALES

Sábado 3, en las localidades de Triunvirato y Las Toscas; domingo 4, en la localidad de Bermúdez.

Durante todos los fines de semanas de enero, el Carnaval recorrerá diez localidades del municipio. Cada noche tendrá un cierre con baile popular y la actuación de músicos locales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipalidad.lincoln/

Fiesta de la Albúfera 2026 en Mar Chiquita

Sábado 3 al martes 6, desde las 10:00, en el Balneario Parque Mar Chiquita.

Cuatro días para disfrutar en familia rodeado de naturaleza, música, gastronomía, feria y actividades. Bono contribución de $4.000.

Grilla de espectáculos en: www.instagram.com/p/DRVaJt6AaDC/?img_index=2

Más información: www.instagram.com/fiestadelaalbufera/ -

121° Aniversario de Carlos Tejedor

Sábado 3, a las 19:30, en la plaza Carlos Tejedor.

Acto protocolar, espectáculos musicales con la presentación de Diana Colamarino y Los Palmas Arriba, patio de comidas, feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/cultura.ctejedor/

Verano 2026 en Coronel Dorrego

DORREGO PLAYA

Durante el mes de enero, en distintos horarios y espacios de la ciudad.

Lunes y miércoles, a las 19:00, actividades de playa: torneo de beach voley, de penales y de tejo, en la rambla de la costanera. Martes y jueves, a las 08:00, yoga, en av. 18 y Buenos Aires. Jueves, a las 20:00, actividades culturales y recreativas, en el Paseo de Artesanos; sábados, a las 20:30, música en vivo en el Anfiteatro David Mathov (Balneario Marisol) con la presentación de Alan Bay Sunset Trío. Actividades gratuitas.

Más información: www.instagram.com/turismodorrego/ -

Sunset en Puan

Sábado 3, desde las 19:00, en las ruinas del antiguo balneario.

DJ´s en vivo, cerveza tirada, tragos y patio de comidas para disfrutar el atardecer en un lugar único. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiopuan/

32º Encuentro Cultural y 31º Feria Regional Artesanal en Rauch

Sábado 3 y domingo 4, a las 20:30, en el Anfiteatro Rafael Alberto Arrieta.

Sábado y domingo, apertura a cargo de La Fortinera, interpretación del Himno Nacional por Valentina Fernández. Sábado: Las Chinas (Olavarría), Sol Naciente, Kaymanta (Salta), Aspha Sumaj, Los Juárez (Capital Federal), malambo con La Fortinera y cierre con Paloma Pacheco (Olavarría). Domingo: Los Pampas (Capital Federal), Compartiendo Ilusiones, Sumampa (Florencio Varela), Los Hermanos Domínguez, el local Manuel Villamonte, Fejuma (Arrecifes), y Cuatro Esquinas Tango (Tandil). Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/munirauch/ - www.facebook.com/MuniRauch

17º Cuentos Bajo la Luz de la Luna en La Plata

Jueves 8, a las 20:00, en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, av. 19 y calle 51.

Encuentros para escuchar, disfrutar y conocer historias que hablan de nuestras identidades y culturas. En este primer encuentro se presentan Roxana del Castillo, Pedro Parcet y Claudio Ledesma. Entrada a la gorra.

Más información: www.instagram.com/centroculturalymislasmalvinas/

Maratón del Desierto Pinamar

Domingo 4, a las 08:00, en Botavara Club de Mar.

Primera fecha, circuitos sobre arena y médanos con distancias de 10 kilómetros competitivo y 5, participativo. Segunda fecha, en febrero, en Villa Gesell. Cupos limitados. Inscripción arancelada.

Más información: www.maratondeldesierto.com/web/ -

Desafío de la Rompiente en Villa Gesell

Sábado 3, desde las 08:00, en Kite Gesell.

Competencia en aguas abiertas con un circuito de 2.000 metros. Se combinan tramos de nado en mar con pasajes terrestres. Inscripción arancelada.

Más información: www.gesell.tur.ar/eventos/

Correcaminata Nocturna en Olavarría

Jueves 8, a las 19:30, en el Centro Cultural San José.

Clase de gimnasia, 19:30; carrera para las infancias, 20:30; largada correcaminata, 21:00; premiación, 21:30. Distancia de 3 kilómetros. Inscripción gratuita.

Más información: www.instagram.com/olavarria.va/

Visitas Guiadas Casa Molino en Pehuen Co

Sábado 3, a las 19:00, en la Casa Molino, 9 de Julio y Fitz Roy, Pehuen Co.

Recorrido guiado por el predio, ingreso a sus distintas edificaciones para conocer la simbología, historia y elementos decorativos ligados a Don Quijote. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiocoronelrosales/ -

Visita Guiada al Viejo Hotel Ostende

Martes 6 y jueves 8, a las 17:00, en el Viejo Hotel Ostende.

Todos los martes y jueves el circuito rememora sucesos, anécdotas y acontecimientos de la ciudad. Actividad arancelada.

Más información: https://agenda.pinamar.gob.ar/

Expo Automotriz Mar Del Plata 2026

Domingo 4 de enero al domingo 8 de febrero, de 18:00 a 00:00, en la Base Naval, frente al Golf de Playa Grande.

Muestra que reúne a las marcas líderes del sector automotor, motos, movilidad eléctrica, seguridad vial y empresas vinculadas a la sustentabilidad. Sector de test drive; espectáculos en vivo, en el escenario Chauvin Sound; sector gastronómico, plaza para las infancias; carpa VIP con lanzamientos, charlas y presentaciones junto a periodistas referentes del automotor. Entrada gratuita.

Más información: ww.instagram.com/expoautomotrizok/?hl=es