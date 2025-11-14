Altamira, el pueblo turístico "lento" que florece cerca de Mercedes

En este momento, el tren turístico de Mercedes a Tomás Jofré, que tenía una parada en Altamira no está funcionando porque un camión derrumbó un puente. (@turismopba)

Podría decirse que Altamira , uno de los 39 Pueblos Turísticos bonaerenses , es ejemplo de supervivencia en tiempos no tan lejanos en que proliferaban los cierres de ramales ferroviarios y fábricas. A comienzos de los 90, contaba con unos 500 habitantes, una estación de la línea Sarmiento a 10 kilómetros de Mercedes, y con Corinema, una fábrica de ladrillos y tejuelas.

De pronto, el ramal cerró, lo mismo que la empresa ladrillera y los altamirenses se fueron en búsqueda de mejores destinos al punto que la población se diezmó. Entonces la salida para superar la crisis fue la reconversión de Altamira en un destino turístico y gastronómico, además de probar suerte con los viñedos de Nueva Corinema.

El pueblo y la estación del entonces Ferrocarril oeste nacieron al mismo tiempo, allá por 1883 . Por su proximidad a Mercedes y Luján, su destino no era crecer hasta ser una ciudad pero con Corinema se fue logrando una identidad propia. Además siempre tuvo una importante producción frutihortícola.

Hoy quedan muchos testimonios de aquella época de gloria que forman parte de este lugar en el que parece se ha detenido el tiempo al punto que sus pocas decenas de habitantes lo llaman “el pueblo lento”.

estación y tren rz

El mérito es precisamente de estos vecinos quienes, a través del turismo de base comunitaria -el primer paso fue la creación de una sociedad de fomento- hicieron de Altamira un nuevo polo de atracción. Además fue elegido para integrar el Programa Pueblos Turísticos.

Qué visitar en Altamira

Lo de Puri Altamira

* Estación de Tren: hace un par de años fue remodelada por completo. Por desgracia, debido a un accidente vial que provocó la caída de un puente, el Tren Turístico que unía Mercedes con Altamira y Tomás Jofré no está funcionando.

* Polo gastronómico: es el fuerte de Altamira, con bares y bodegones que ofrecen pastas caseras, carnes a la parrilla y la famosa “picada mercedina”, con quesos y los famosos salames de la zona.

VIñedo de Altamira

* Arquitectura y Tranquilidad: recorrer sus calles de tierra permite conocer las pocas casas originales que quedan en pie, así como también el Horno Hoffman de la vieja Corinema, y los viñedos y bodegas de la Nueva Corinema. Los varietales que se encuentran allí son el malbec, el cabernet franc y el merlot.

Cómo llegar a Altamira

Desde el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por Acceso Oeste hasta Luján y luego tomar la Ruta 5 hasta el desvío en el kilómetro 91.

cartel estación Altamira rz

FUENTE: nota.texto7