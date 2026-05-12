martes 12 de mayo de 2026
12 de mayo de 2026 - 11:00

Pilar: inauguran una planta que produce medicamento para la Atrofia Muscular Espinal a bajo costo

Se trata de una nueva unidad del laboratorio Gador, destinada al desarrollo de tratamientos para enfermedades genéticas poco frecuentes.

Por Agencia DIB
La planta de Gador en el Parque Industrial de Pilar.

La planta de Gador en el Parque Industrial de Pilar.

El laboratorio Gador inauguró en el Parque Industrial Pilar la primera planta de producción de oligonucleótidos terapéuticos sintéticos de América Latina, una tecnología de última generación destinada al desarrollo de tratamientos para enfermedades genéticas poco frecuentes. Entre otros productos, la nueva unidad ya comenzó a producir Ligonux, la primera especialidad medicinal desarrollada en el país para tratar la Atrofia Muscular Espinal (AME), que costará la mitad del producto original importado.

Más noticias
Arsenal en la casa del adolescente detenido en José C. Paz.

José C. Paz: un menor se filmó con una escopeta, lo identificaron y encontraron un arsenal en su casa
En Pilar, las cortinas bajas de los comercios forman parte del panorama céntrico de Pilar.

Pilar: crece el cierre de comercios y advierten por un escenario "alarmante"

La inversión, según cuenta Resumen, demandó más de 21 millones de dólares y representa un “avance inédito” para la industria farmacéutica nacional y regional.

AME

El Ligonux, que ya se comenzó a producir en la nueva plata, es la primera especialidad medicinal desarrollada en el país para tratar la Atrofia Muscular Espinal (AME), una enfermedad neuromuscular degenerativa que afecta principalmente a niños y adolescentes. Según informó la compañía, el medicamento tendrá un valor cercano al 50% del producto innovador original importado.

La planta se encuentra sobre un predio de más de 20 mil metros cuadrados, de los cuales 1.553 corresponden específicamente a la nueva instalación. El edificio recién inaugurado integra investigación, desarrollo y producción en un mismo entorno.

Además, cuenta con una planta de inyectables equipada con tecnología de última generación para el llenado de frascos y jeringas.

Nueva generación

Según se informó, los oligonucleótidos terapéuticos sintéticos representan una nueva generación de medicamentos diseñados para actuar sobre el ARN, la molécula encargada de transportar la información genética dentro de las células. A diferencia de otras terapias, estos tratamientos permiten intervenir directamente sobre los mecanismos biológicos que originan determinadas enfermedades, sin modificar el ADN del paciente.

"Hasta ahora este tipo de tratamientos dependía casi exclusivamente de productos importados. Poder desarrollarlos y producirlos localmente cambia mucho la capacidad de acceso", aseguró Alfredo Weber, director general de Gador.

Altísimos costos

La Atrofia Muscular Espinal había cobrado notoriedad pública en Argentina en los últimos años debido a las dificultades para acceder a tratamientos de altísimo costo. Casos como el de "Emmita", visibilizado a través de una campaña solidaria impulsada en 2021, pusieron en agenda el problema del acceso a medicamentos para enfermedades poco frecuentes.

Desde la compañía destacaron que la incorporación de este medicamento al sistema público de salud "representa un avance significativo en materia de acceso y equidad", al tiempo que fortalece la capacidad del sistema sanitario nacional.

De exportación

Además del mercado interno, la empresa proyecta que alrededor del 80% de la producción estará destinada a mercados internacionales, principalmente América Latina, aunque también trabajan para expandirse hacia Europa, Estados Unidos, Asia y Oriente Medio.

Actualmente, Gador tiene presencia en más de 40 mercados y emplea a unos 1.500 trabajadores en la zona de Pilar. La nueva planta ya genera más de 15 puestos de trabajo directos y la compañía prevé la creación de otros 70 empleos vinculados al proyecto.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

José C. Paz: un menor se filmó con una escopeta, lo identificaron y encontraron un arsenal en su casa

Pilar: crece el cierre de comercios y advierten por un escenario "alarmante"

Consumo excesivo de sal: un ingrediente oculto que va más allá del salero en la mesa

El frío y las articulaciones: por qué el cuerpo duele más en otoño

Incorporaron el cáncer y la enfermedad renal crónica al sistema nacional de vigilancia epidemiológica

Día Internacional del Celíaco: 1 de cada 167 personas tiene esta condición en Argentina

Asma: lanzan una campaña gratuita para detectar casos ocultos en Argentina

Día del Celíaco: en qué consiste esta enfermedad que afecta a unas 400.000 personas en Argentina

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El cortesano Sergio Torres junto a los ministros Andrés Larroque y Nicolás Kreplak. 

Tras el reclamo por los cargos, la Corte muestra gestos hacia el Gobierno de Kicillof