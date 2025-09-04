Volvió el frío y el invierno se resiste a irse: ¿cómo estará el clima el domingo de elecciones en la Provincia?

El ingreso de un frente de aire frío ya impacta en el centro del país y el descenso en las marcas térmicas comenzó a sentirse en la mañana de este jueves, con mínimas menores a 5 grados y, en algunos casos, con valores negativos. Esta tendencia seguirá, incluso hasta el sábado, de acuerdo al pronóstico extendido publicado por el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) .

En los próximos días habrá heladas generalizadas en gran parte del territorio bonaerense y las máximas, apenas alcanzarán los 10 grados. Incluso, en las zonas serranas de la provincia, mínimas y máximas serán de dolo un dígito.

En tanto, lo que parece ser el último coletazo del invierno , llegó de forma contrastante a lo que fue el cierre del mes de agosto, que tuvo días soleados con máximas de más de 20 grados en gran parte del país. Hacia el domingo, el avance del viento norte irá templando el ambiente y levantando las gélidas temperaturas de este inicio de septiembre.

3 SEP | El ingreso de aire frío provocará un marcado descenso de temperaturas Desde mañana jueves, las Tmín serán < a 5 °C en el centro del país, con sectores que registrarán valores negativos y heladas El viernes, todo el país amanecerá frío, con temp < a los 10 °C

El escenario climático para el domingo electoral en la provincia de Buenos Aires estará marcado por la estabilidad , según precisó el meteorólogo Leonardo De Benedictis, en el sitio especializado Meteored.com . El día de votación se espera, en toda la Provincia, sin precipitaciones ni nubosidad, con cielos mayormente despejados, temperaturas en ascenso por el impacto del viento norte y amplitud térmica marcada entre la mañana y la tarde.

Con la llegada de un frente frío, bajan las temperaturas en la zona central del país y en toda la provincia de Buenos Aires.

En el sudoeste bonaerense y algunos distritos del centro persistirán las marcas bajas y las posibles heladas matinales, con valores muy bajos al amanecer. Localidades como Sierra de la Ventana tendrá mínimas cercanas a 0 °C, con posibilidad de heladas fuertes.

En ciudades del sur provincial como Azul, Tandil, Olavarría, las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 2 grados centígrados, por lo que también podrían generarse heladas matinales. Estas condiciones serán opuestas a las de otras regiones, como el norte bonaerense, donde los registros serán algo más elevados.

En líneas generales, el resto del territorio provincial presentará temperaturas mínimas entre 5 y 7 grados, reflejando un leve ascenso térmico que se consolidará a lo largo del día. El progreso de la jornada electoral estará acompañado de un repunte en las marcas térmicas. Durante la tarde del domingo, se prevén valores máximos entre 14 y 15 grados en el sur bonaerense, mientras que en sectores del norte y noroeste de la provincia las máximas alcanzarán entre 16 y 17 grados. (DIB)