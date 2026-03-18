Día de la promoción de los derechos de las personas trans: cómo acceder a la red de salud integral de PBA

Cada 18 de marzo de conmemora el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas trans. En esa línea, la cartera sanitaria bonaerense, recordó a la población que existe laRed de Atención, Cuidados y Acompañamientode la Salud Integral de Personas LGBT+, con pie en todo el interior provincial.
La Ley 26.743 de Identidad de Género garantiza el derecho al reconocimiento y libre desarrollo de la identidad de género y el acceso a cuidados integrales de la salud, incluyendo tratamientos de modificación corporal de manera segura y gratuita.
El 18 de marzo se eligió como fecha para conmemorar en Argentina el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans en homenaje a la activista travesti transClaudia Pía Baudracco, fallecida en esa fecha en el año 2012 a los 41 años.
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Baudracco fue una de las fundadoras de ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina) en el año 1993. Al frente de esta asociación lideró las acciones para la derogación de los Códigos de Faltas y Contravencionales de distintas provincias, herencia de los edictos de la dictadura militar y persecutorios de las trabajadoras sexuales.
En 2005 estuvo presente en la conformación de la Federación Argentina LGBT. Contribuyó activamente a la campaña para la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario durante 2009 y 2010, y lo mismo ocurrió con la Ley de Identidad de Género, que fue sancionada el 9 de mayo de 2012.
En los últimos años fue miembro y referente de en la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLaCTrans), desarrollando un amplio trabajo regional y nacional. BAudaracco dejó una frase para la posteridad, que invita a reflexionar:
Los avances normativos de los últimos años abren nuevas perspectivas pero, para el pleno goce de estos derechos y la conquista de muchos otros, son necesarias políticas públicas que acompañen los cambios socioculturales y simbólicos. Otra fecha en la se pone en agenda la problemática es el 31 de marzo, que conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero.