Día de la promoción de los derechos de las personas trans: cómo acceder a la red de salud integral de PBA

Cada 18 de marzo de conmemora el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas trans . En esa línea, la cartera sanitaria bonaerense, recordó a la población que existe la Red de Atención, Cuidados y Acompañamiento de la Salud Integral de Personas LGBT+ , con pie en todo el interior provincial.

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La Ley 26.743 de Identidad de Género garantiza el derecho al reconocimiento y libre desarrollo de la identidad de género y el acceso a cuidados integrales de la salud, incluyendo tratamientos de modificación corporal de manera segura y gratuita.

En la web del ministerio de Salud bonaerense se pueden consultar cuales son las sedes sanitarias que adhieren a la red de atención en cada municipio: http://ms.gba.gov.ar/sitios/generoydiversidad/ .

El 18 de marzo se eligió como fecha para conmemorar en Argentina el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans en homenaje a la activista travesti trans Claudia Pía Baudracco , fallecida en esa fecha en el año 2012 a los 41 años.

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Baudracco fue una de las fundadoras de ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina) en el año 1993. Al frente de esta asociación lideró las acciones para la derogación de los Códigos de Faltas y Contravencionales de distintas provincias, herencia de los edictos de la dictadura militar y persecutorios de las trabajadoras sexuales.

En 2005 estuvo presente en la conformación de la Federación Argentina LGBT. Contribuyó activamente a la campaña para la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario durante 2009 y 2010, y lo mismo ocurrió con la Ley de Identidad de Género, que fue sancionada el 9 de mayo de 2012.

Claudia Baudaracco Los cuadros de Claudia Pía Baudracco (izquierda) y Diana Sacayán en el ex Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario que estaba en la Casa Rosada, con miembros del colectivo trans travesti.

En los últimos años fue miembro y referente de en la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLaCTrans), desarrollando un amplio trabajo regional y nacional. BAudaracco dejó una frase para la posteridad, que invita a reflexionar:

Claudia Baudaracco 2

Los avances normativos de los últimos años abren nuevas perspectivas pero, para el pleno goce de estos derechos y la conquista de muchos otros, son necesarias políticas públicas que acompañen los cambios socioculturales y simbólicos. Otra fecha en la se pone en agenda la problemática es el 31 de marzo, que conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero.

Fuente: Agencia DIB