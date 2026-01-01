jueves 01 de enero de 2026
1 de enero de 2026 - 12:49

Villa Gesell: comienza la décima temporada de la playa integrada municipal

El balneario Noctiluca ofrece carpas gratuitas, rampas, sillas anfibias y personal especializado para discapacitados.

Por Agencia DIB
Noctiluca ofrece carpas gratuitas, rampas, sillas anfibias y personal especializado.

Noctiluca ofrece carpas gratuitas, rampas, sillas anfibias y personal especializado.

El Mensajero

El balneario Noctiluca, ubicado en Paseo 126 y playa en Villa Gesell, inicia su 10ª temporada de la playa integrada. Esta iniciativa nació desde el parador con el acompañamiento de la Municipalidad a través del intendente Gustavo Barrera, con el objetivo de “fortalecer las propuestas de inclusión y garantizar el acceso a la playa para todas las personas”, según se informó.

Más noticias
Los paradores ReCreo se mantendrán abiertos desde el 3 de enero hasta el 28 de febrero.

La Provincia abre los paradores gratuitos ReCreo en Miramar y Villa Gesell
En las playas se vive el verano 2026.

El 2026 llega con playas, quema de Momo, almacenes y los Reyes Magos

Como destaca El Mensajero de la Costa, la playa integrada ya se encuentra en funcionamiento y opera todos los días de 9 a 19 horas, con personal capacitado para acompañar a personas con diversas discapacidades.

En este sentido, quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán acceder de manera gratuita a una carpa junto a hasta tres acompañantes.

Servicios

El propietario de Noctiluca, Marcelo Centurión, comentó que “dentro de los servicios ofrecemos rampas de acceso, caminería adaptada, sillas anfibias, sillas de soporte, personal de asistencia, menú en braille y con pictogramas para personas dentro del espectro autista”.

Centurión destacó que “atendemos a la población electrodependiente, ya que contamos con cinco carpas con energía asegurada para quienes utilizan mochilas o respiradores. Todas las actividades que realizamos son integradas, los y las esperamos”.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

La Provincia abre los paradores gratuitos ReCreo en Miramar y Villa Gesell

El 2026 llega con playas, quema de Momo, almacenes y los Reyes Magos

Villa Gesell: la ocupación hotelera para Navidad fue apenas del 40%

Villa Gesell: tres años de prisión por simular ser policías para robar en departamentos

Fuego y disputa en La Plata: la quema de muñecos volvió a marcar el inicio del año

Preocupación por un incendio rural que se reactivó sobre la Ruta 3 a la altura de Villarino

El Gobierno le quita al INTI una serie de servicios y certificaciones clave

Entre los primeros bebés argentinos de 2026, dos eligieron nacer en la provincia de Buenos Aires

El Banco Nación acreditó por error hasta $700.000 en cuentas sueldo de sus clientes

Oficializan el nuevo protocolo de Cámara Gesell: en qué consiste

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Darkiel posa con su madre Sasha y su abuela Susana, en el Hospital Penna de Bahía Blanca.

Entre los primeros bebés argentinos de 2026, dos eligieron nacer en la provincia de Buenos Aires

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El foco permanece activo y fuera de control en la zona de Ombucta.

Preocupación por un incendio rural que se reactivó sobre la Ruta 3 a la altura de Villarino