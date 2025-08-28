Viajó hasta Mar del Tuyú para comprar un Falcon de colección y lo chocó de regreso

Así quedó el Falcon Futura 72 tras el accidente. (Redes) El vehículo, impecable, antes del choque. (Redes)

Un coleccionista marplatense que compró un Falcon Futura 1972 en Mar del Tuyú tuvo mala suerte en el viaje de regreso, y lo estrelló contra una columna a la altura de Mar de Cobo, en la Ruta Provincial 11.

El choque fue en el kilómetro 487 de la ruta que une distintas localidades de la Costa Atlántica. El rodado, de clásico color verde, quedó totalmente destruido. Se especula que el conductor habría perdido el control luego de pasar sobre una mancha de combustible en el asfalto.

Bomberos, Defensa Civil, Policía vial y personal de Aubasa trabajaron en el lugar.

“Estoy vivo” En tanto, el frustrado coleccionista compartió un mensaje en redes sociales para dar cuenta de su estado de salud. “Para todos los que llamaron y se preocuparon, estoy vivo, con golpes, cortes y fracturas. Los golpes de la vida, estoy internado en Vidal. Gracias a Dios, hoy estoy contando con ustedes”, aseguró.

En la misma línea, confirmó que buscará recuperarse para restaurar el vehículo, por el que había pagado unos 10 mil dólares y que solo tenía 122.000 kilómetros recorridos. (DIB) MM

