jueves 28 de agosto de 2025
28 de agosto de 2025 - 09:28

Viajó hasta Mar del Tuyú para comprar un Falcon de colección y lo chocó de regreso

El vehículo, por el que el conductor había pagado 10 mil dólares, patinó en una mancha de aceite mientras volvía a Mar del Plata y se estrelló contra una columna en la RP 11 a la altura de Mar de Cobo.

Por Agencia DIB
Así quedó el Falcon Futura 72 tras el accidente. (Redes)

Así quedó el Falcon Futura 72 tras el accidente. (Redes)

El vehículo, impecable, antes del choque. (Redes)

El vehículo, impecable, antes del choque. (Redes)

Un coleccionista marplatense que compró un Falcon Futura 1972 en Mar del Tuyú tuvo mala suerte en el viaje de regreso, y lo estrelló contra una columna a la altura de Mar de Cobo, en la Ruta Provincial 11.

Más noticias
Concesionaron el estadio José María Minella por 30 años, con opción a 10 más. (Prensa General Pueyderron)

Mar del Plata: concesionan el estadio Minella a una empresa de capitales argentinos y brasileños
Maximiliano Abad con la Selección Argentina Masculina de Básquet con Síndrome de Down.

Maximiliano Abad entregó diplomas de honor a deportistas en el Senado

El choque fue en el kilómetro 487 de la ruta que une distintas localidades de la Costa Atlántica. El rodado, de clásico color verde, quedó totalmente destruido. Se especula que el conductor habría perdido el control luego de pasar sobre una mancha de combustible en el asfalto.

Bomberos, Defensa Civil, Policía vial y personal de Aubasa trabajaron en el lugar.

“Estoy vivo”

En tanto, el frustrado coleccionista compartió un mensaje en redes sociales para dar cuenta de su estado de salud. “Para todos los que llamaron y se preocuparon, estoy vivo, con golpes, cortes y fracturas. Los golpes de la vida, estoy internado en Vidal. Gracias a Dios, hoy estoy contando con ustedes”, aseguró.

En la misma línea, confirmó que buscará recuperarse para restaurar el vehículo, por el que había pagado unos 10 mil dólares y que solo tenía 122.000 kilómetros recorridos. (DIB) MM

Temas
Ver más

Mar del Plata: concesionan el estadio Minella a una empresa de capitales argentinos y brasileños

Maximiliano Abad entregó diplomas de honor a deportistas en el Senado

Intervienen el Consejo Escolar de Miramar por un informe falsificado sobre la calidad del agua en un colegio

La Provincia dispuso que el transporte será gratuito los días de las elecciones

Feriados: ahora los trasladables que caigan el fin de semana podrán moverse

Bahía Blanca: a 25 años de un doble crimen que conmovió a la ciudad

Desaparece la línea de colectivos 75, que une Lanús con Retiro

Desregulan el procedimiento para realizar vuelos comerciales

Gas: suben un ítem en la factura para financiar a usuarios de la Zona Fría

En septiembre, las cuotas de los colegios privados llegan con aumento

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los feriados en agenda.

Feriados: ahora los trasladables que caigan el fin de semana podrán moverse

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La Policía Científica trabaja en el lugar donde fue hallado el cuerpo de Claudia Scarzzolo. (Redes)

Misterio en Tristán Suárez: hallan a una mujer enterrada en su patio e investigan a la hija y su novio

Por  Agencia DIB