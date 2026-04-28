Una niña fue internada por tétanos: la gravedad de no completar el calendario de vacunación

Una niña de 5 años permanece internada tras confirmarse que padece tétanos , por lo que el sistema de salud de la provincia de Santa Fe - de donde es oriunda - se encuentra en estado de vigilancia. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), la niña permanece internada con pronóstico reservado , aunque con signos de evolución favorable, luego de que se detectara que su protección inmunológica estaba incompleta.

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La auditoría realizada por la cartera sanitaria nacional, mediante el cruce de registros nominalizados, arrojó un dato alarmante: del Calendario Nacional de Vacunación la niña solo recibió las dosis aplicadas al nacer (BCG y Hepatitis B) . Sin embargo, el registro oficial confirmó que no se le administraron las vacunas correspondientes al primer año de vida ni las del ingreso escolar, dejando su organismo vulnerable ante la bacteria Clostridium tetani.

Ante la sospecha clínica inicial, los profesionales de salud locales actuaron con celeridad iniciando un tratamiento de gammaglobulina antitetánica, toxoide y antibioticoterapia . No obstante, debido a la severidad con la que el tétanos atacó su sistema nervioso, la niña debió ser derivada a la Unidad de Terapia Intensiva.

Por el estado crítico del cuadro, la paciente requirió:

Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM).

Una traqueotomía de manejo para asegurar la oxigenación.

Monitoreo constante tras descartar otros cuadros como meningitis o intoxicaciones.

Actualmente, si bien el cuadro es complejo, los médicos reportan una evolución clínica favorable, aunque el proceso de recuperación de las secuelas de la toxina suele ser prolongado.

Infección de heridas

El tétanos se adquiere tras la infección de cortes o heridas por las esporas de la bacteria Clostridium tetani, y la mayoría de los síntomas aparecen a los 14 días de la infección. Vale aclarar que el tétanos no se transmite de persona a persona.

El tétanos se previene mediante la inmunización con vacunas que contienen toxoide tetánico (VCTT). Sin embargo, las personas que se recuperan del tétanos no tienen inmunidad natural y pueden volver a infectarse, describe la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las esporas de la bacteria Clostridium tetanis se encuentran en cualquier parte del medio ambiente, particularmente en el suelo, las cenizas, los intestinos y heces de animales y humanos, y en la superficie de la piel y de herramientas oxidadas como clavos, agujas, alambre de púas, etc. Las esporas son muy resistentes al calor y a la mayoría de los antisépticos, y pueden sobrevivir durante años.

Cualquiera puede contraer el tétanos, pero la enfermedad es particularmente común y grave en los recién nacidos y las embarazadas que no han sido suficientemente inmunizados con VCTT. El tétanos durante el embarazo o en las 6 semanas posteriores al final del embarazo se denomina "tétanos materno", y el tétanos en los primeros 28 días de vida se denomina "tétanos neonatal".

La enfermedad sigue siendo un importante problema de salud pública en muchas partes del mundo, pero especialmente en los países o distritos de ingresos bajos, donde la cobertura vacunal es baja y los partos sin condiciones asépticas son frecuentes.

El tétanos neonatal ocurre cuando se usan instrumentos no esterilizados para cortar el cordón umbilical o cuando se usa material contaminado para cubrir el muñón umbilical. Los partos asistidos por personas con las manos sucias o realizados sobre superficies contaminadas también son factores de riesgo.

bebe internado 2

Síntomas y diagnóstico

El período de incubación del tétanos varía entre 3 y 21 días después de la infección. La mayoría de los casos ocurren los 14 días siguientes.

Los síntomas pueden incluir:

calambres en la mandíbula o la imposibilidad de abrir la boca;

espasmos musculares, a menudo en la espalda, el abdomen y las extremidades;

espasmos musculares súbitos y dolorosos, a menudo provocados por ruidos repentinos;

dificultad al tragar;

convulsiones;

dolor de cabeza;

fiebre y sudoración;

cambios en la tensión arterial o aceleración de la frecuencia cardíaca;

en el tétanos neonatal, los síntomas incluyen espasmos musculares, que a menudo están precedidos por la incapacidad del recién nacido para succionar o amamantar, y un llanto excesivo.

El tétanos se diagnostica a partir de la clínica y no requiere confirmación de laboratorio. La OMS define los casos de tétanos neonatal confirmado como una enfermedad que ocurre en un lactante que tiene una capacidad normal de succionar y llorar en los primeros 2 días de vida, pero que la pierde entre los 3 y los 28 días de vida y se vuelve rígido o tiene espasmos.

La definición de la OMS de tétanos no neonatal requiere al menos uno de los siguientes signos: un espasmo sostenido de los músculos faciales en el que la persona parece estar sonriendo, o contracciones musculares dolorosas. Aunque esta definición requiere antecedentes de lesiones o heridas, el tétanos también puede ocurrir en pacientes que no pueden recordar heridas o lesiones.

vacuna niña

Prevención: la vacuna obligatoria

El tétanos puede prevenirse mediante la inmunización con VCTT, que están incluidas en todo el mundo en los programas de vacunación de los sistemas de salud nacionales y se administran durante los contactos de atención prenatal.

Para una protección de por vida, la OMS recomienda la administración de 6 dosis (3 dosis primarias más 3 de refuerzo) de VCTT.

La serie primaria debe comenzar con la primera dosis a las 6 semanas de edad, y las posteriores a intervalos mínimos de 4 semanas. Las 3 dosis de refuerzo se deben administrar preferiblemente durante el segundo año de vida (12-23 meses), a los 4-7 años y a los 9-15. Lo ideal es que haya un intervalo de al menos 4 años entre las dosis de refuerzo.

El tétanos neonatal se puede prevenir inmunizando a las mujeres en edad reproductiva con VCTT, ya sea durante el embarazo o fuera de él. Además, también pueden prevenir el tétanos las buenas prácticas médicas, como el parto limpio y el cuidado del cordón umbilical durante el parto, o el cuidado adecuado de la herida en los procedimientos quirúrgicos y dentales.

En países cuyos programas nacionales han mantenido una alta cobertura vacunal durante varias décadas, las tasas de incidencia del tétanos son muy bajas.

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Dosis en Argentina

La vacuna antitetánica es obligatoria y gratuita en Argentina, incluida en el Calendario Nacional de Vacunación. Se administra en la infancia con la vacuna quíntuple/pentavalente (2, 4, 6, 18 meses), a los 5-6 años de vida, y a los 11 años (triple bacteriana acelular). Los adultos deben recibir un refuerzo de doble bacteriana (dT) cada 10 años para mantener la inmunidad.

Fuente: Agencia DIB