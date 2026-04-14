Un profesor de la UNLP murió atropellado cuando cambiaba una rueda en la banquina

El auto del profesor de la UNLP quedó intacto en la banquina.

Marcelo Lerca Moreno, ingeniero y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata ( UNLP ) murió al ser atropellado por un camión en la Ruta 205, cuando cambiaba una rueda de su auto en la banquina.

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El trágico accidente sucedió a la altura del kilómetro 177 de esa ruta nacional cuando Lerca Moreno, de 63 años, pinchó un neumático y bajó a la banquina con su Toyota Etios en las afueras de la ciudad de Saladillo . Si bien trascendió este martes, el accidente se produjo el viernes último por la tarde.

Cuando estaba en el proceso de cambiar la rueda fue embestido a gran velocidad por un camión y murió en el acto. Tras las pericias policiales de rigor, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Saladillo.

Lerca Moreno regresaba a La Plata, donde vive , luego de dar sus habituales clases en el Centro Universitario Regional Saladillo, dependiente la UNLP y donde era docente desde hace más de veinte años, informó Ahora Saladillo .

tragedia salarillo 2 rs El accidente provocó un gran embotellamiento en la ruta 205. Ahora Saladillo

La despedida de sus colegas y alumnos de la UNLP

“Hoy nos toca despedir, con el corazón apretado, a un profesional que durante más de 20 años hizo de la constancia un acto de amor. Semana tras semana, Marcelo recorrió el camino hacia nuestro Centro Universitario para brindar su conocimiento en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, convirtiéndose en parte indispensable de nuestra identidad educativa”, escribieron en redes sociales docentes y alumnos del Centro Universitario de Saladillo.

En similar sentido se expresaron sus colegas de la Universidad Nacional de La Plata: “Con profundo pesar, la comunidad de la Facultad de Ciencias Económicas lamenta el fallecimiento del profesor ingeniero Marcelo Fabián Lerca Moreno, y acompaña a sus familiares, colegas y seres queridos en este difícil momento”.

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Fuente Agencia DIB