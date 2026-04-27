Un paro en el SMN complicará los vuelos en la previa del fin de semana largo

En medio de una serie de despidos que horas atrás fueron justificados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el jueves 30 de abril, lo que complicará entre otros servicios los vuelos.

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El sindicato resolvió avanzar con la medida de fuerza en reclamo por la reincorporación de 140 trabajadores despedidos días atrás , la anulación de otros 100 ceses anunciados y la derogación del Decreto 274/26. Según denunciaron , esta normativa modifica funciones clave del organismo y las transfiere a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Desde ATE sostuvieron que la situación generó un fuerte malestar interno , especialmente tras el intento del Gobierno de Javier Milei de declarar ilegal la protesta. Consideraron que la decisión se apoya en argumentos contradictorios, ya que al mismo tiempo se califican como esenciales ciertas funciones mientras se mantiene la reducción del personal.

Durante la jornada de protesta prevista para el 30 de abril, un día previo al feriado del 1 de mayo por el Día del Trabajador, el sindicato aseguró que se mantendrán activos los protocolos de vigilancia y alerta. De esta manera, se busca garantizar la atención de emergencias y situaciones de riesgo vinculadas a los servicios de aeronavegación, con el objetivo de resguardar la seguridad de la población.

Cruces de ATE con Federico Sturzenegger

La polémica por los despidos, que como informó Agencia DIB impactan en muchas ciudades del interior bonaerense, se reavivó luego que el domingo Sturzenegger usara su cuenta de X para contar la “historia increíble” del SMN.

En ese sentido, dio datos sobre los supuestos exceso de personal y deficiencia tecnológica del sector para justificar los despidos y desmantelamiento que atraviesa el organismo. Aseguró, entre otras cuestiones, que podría funcionar con mayor precisión y un presupuesto mucho menor, manejado por 150 personas en lugar de las 1.000 actuales.

Sin embargo, de las precisiones que dio Sturzenegger, muchas fueron desmentidas por los trabajadores. “Dijo que el SMN tiene 20 meteorólogos, son más de 150”, respondió Somos SMN, en una publicación para contrarrestar las “seis mentiras en un solo hilo” del ministro.

Sturzenegger también aseguró que hay 7 observadores por estación, número que consideró exagerado. Le respondieron que, tras los 140 despidos concretados en los últimos días, el promedio apenas supera las tres personas en cada una de las 125 estaciones del país.

Fuente: Agencia DIB