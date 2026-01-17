sábado 17 de enero de 2026
17 de enero de 2026 - 17:02

Un incendió destruyó una casa en Berisso y el perro de la familia murió entre las llamas

El siniestro se produjo a las 5 de la madrugada. Los bomberos salvaron a los vecinos que vivía allí pero no alcalnzaron a evitar la muerte de la mascota.

Por Agencia DIB
Los bomberos de Berisso, en plena tarea.&nbsp;

Un incendio destruyó por completo una casa en Berisso y provocó la muerte de la mascota de la familia. El siniestro se produjo alrededor de las 5 de la madrugada en la zona de 131 entre 11 y 12 y generó alarma entre los vecinos.

Al advertir el avance del fuego, vecinos dieron aviso a los servicios de emergencia y, minutos después, llegaron dotaciones de Bomberos Voluntarios que trabajaron intensamente durante más de una hora para contener las llamas.

En el operativo intervinieron dos dotaciones debido a la magnitud del incendio. Durante las tareas, los bomberos lograron retirar dos garrafas del interior del inmueble, una acción clave para evitar una posible explosión que hubiera agravado aún más la situación.

La familia que vivía en la casa se encontraba en el lugar al momento del incendio y logró salir a tiempo sin sufrir heridas. Sin embargo, al finalizar las tareas de extinción y remoción, los bomberos hallaron sin vida al perro de la casa, que no pudo escapar de las llamas.

