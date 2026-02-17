martes 17 de febrero de 2026
17 de febrero de 2026 - 18:11

Un Hércules de la Fuerza Aérea que iba a Europa tuvo una emergencia en vuelo

El avión de la Fuerza Aérea había partido esta mañana desde la base de El Palomar. Cuando sobrevolaba el mar a la altura de Curitiba, Brasil, giró y volvió al sitio de partida.

Por Agencia DIB
El Hércules C 130 de la Fuerza Aérea que tuvo un desperfecto.

Un Hércules de la Fuerza Aérea que se dirigía a la ciudad brasileña de Natal, en una escala previa hacia Europa, se declaró en emergencia por un desperfecto técnico y se vio obligado a regresar a la base de El Palomar, luego de seis horas y media de vuelo.

La nave, un Lockheed C-130H Hércules que utilizan las Fuerzas Armadas para el transporte táctico de provisiones y tropas, se dirigía a Dinamarca para buscar repuestos y otros elementos logísticos para atender a la flota de cazas F-16 adquiridos por la Argentina a ese país. Precisamente también fue la nave que trajo al país desde Copenhague al primer F-16 adquirido, en diciembre de 2024.

El Hércules T 66 "Polo Sur"

El avión había despegado a las 8.02 desde la base de la Primera Brigada Aérea de El Palomar. Y cuando se encontraba a la altura del estado de Paraná, sobre el Océano Atlántico, dio la vuelta para regresar a Buenos Aires.

De acuerdo a información de medios especializados en redes sociales, el Hércules TC-66 tuvo un brusco descenso, de 21.000 a 14.000 pies en pocos minutos.

El avión de la Fuerza Aérea, según informó La Nación, aterrizó sin inconvenientes en El Palomar, a las 14.34.

La aeronave averiada suele hacer viajes a la Base Marambio, hizo vuelos para repatriar argentinos durante la pandemia y desde Israel a 713 ciudadanos tras el atentado que se adjudicó Hamas.

