Un domingo no apto para barriletes: llega un temporal con vientos de hasta 100 km/h

Luego de tres ciclogénesis seguidas , este fin de semana la provincia de Buenos Aires enfrentará otro fenómeno de condiciones meteorológicas infrecuentes, donde el viento será el principal protagonista . De acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se esperan velocidades sostenidas entre 35 y 60 km/h, acompañadas por ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h en sectores puntuales , especialmente sobre la Costa Atlántica . De ese modo, todo el territorio provincial se encuentra bajo alerta amarilla por vientos . Y luego, las marcas térmicas bajarán varios grados.

Suspenden las clases en varios distritos de la provincia por el temporal

En el AMBA el impacto será más moderado que en la costa, aunque igualmente significativo: las ráfagas podrían trepar hasta los 70 km/h durante la tarde , tras el ingreso del frente frío en las primeras horas del día.

El escenario, según explican desde Meteored , está relacionado con la profundización de un ciclón extratropical sobre el Mar Argentino , frente a las costas bonaerenses. Este sistema avanzará durante el fin de semana desde la Patagonia y arrastrará una masa de aire muy frío de origen polar .

La combinación de baja presión que se intensifica y aire frío que ingresa con fuerza potencia el desarrollo de vientos intensos y condiciones inestables .

Mientras tanto, a lo largo de la jornada se registrarán lluvias y chaparrones aislados, de impacto moderado a leve. El sector más comprometido en este sentido será el centro-sudeste de la provincia, donde podrían registrarse entre 15 y 30 milímetros de precipitaciones durante el domingo.

Problemas en la costa

Las zonas más complicadas por el viento serán las ubicadas sobre la línea costera, particularmente entre Bahía Blanca y el Partido de la Costa. Allí se espera el núcleo más intenso del temporal, con ráfagas que podrían llegar a los 100 km/h.

Esos valores abren un escenario con posibles trastornos como caída de ramas, interrupciones en el suministro eléctrico o dificultades en la circulación.

Alerta amarilla

Frente a este panorama, el SMN emitió de manera preventiva una alerta de nivel amarillo. Así, se implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar daños y riesgos de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

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El Servicio Meteorológico Nacional recomendó, entre otros puntos, evitar salir; asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; y tener precaución al conducir.

Descenso de temperatura

El cambio de masa de aire que ocurrirá tras el temporal se hará notar con fuerza y las temperaturas descenderán de manera marcada en el inicio de la semana, en un anticipo claro del avance del otoño.

El lunes, si bien el viento comenzará a perder intensidad de forma progresiva, el aire frío ya se habrá instalado sobre la región central del país. Esto podría dar lugar a las primeras heladas del año en distintos puntos, especialmente en zonas rurales, cierran desde Meteored.

Fuente: Agencia DIB