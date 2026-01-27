martes 27 de enero de 2026
27 de enero de 2026 - 13:29

Un concejal propone renombrar el Partido de La Costa como "Municipalidad de General Juan Manuel de Rosas"

El edil Martín Fernández (JxC) presentó un proyecto que busca reemplazar la actual denominación del distrito. Afirma que es un “acto de reparación histórica y reafirmación identitaria”.

Por Agencia DIB
La denominación de “La Costa” viene de 1978.

Prensa La Costa

El concejal del Partido de la Costa Martín Fernández (Juntos por el Cambio) expuso un proyecto para cambiar el nombre del distrito por el de “Municipalidad de General Juan Manuel de Rosas”. Argumentó que la denominación de “La Costa” es solo de orden geográfico y no de identidad, y que fue “impuesta” por la última dictadura. Mientras que propone un reconocimiento a Rosas, que “firmó el 25 de diciembre de 1839, el decreto que dio nacimiento jurídico al Partido de Ajó”.

Según explicó Fernández, la iniciativa representa “un momento bisagra en la historia de nuestra comunidad”. Además, sostuvo que la actual denominación tiene un “vicio de origen insanable”, al haber sido impuesta por la dictadura cívico-militar mediante el decreto ley 9024/78. Dicha legislación formó los Municipios Urbanos de Pinamar, Villa Gesell y La Costa, escindidos de los partidos de General Madariaga y General Lavalle. En 1983, por cuestiones relacionadas con la ley electoral, los Municipios Urbanos pasaron a ser Partidos.

Decreto-ley 9024_1978

“Estrategia de asepsia histórica”

“No fue una decisión inocente”, afirmó el edil, citado por medios locales. “Formó parte de una estrategia de asepsia histórica para borrar las tradiciones federales y populares, reemplazándolas por etiquetas genéricas y vacías de contenido patriótico”.

En ese sentido, argumentó que “La Costa” remite a una referencia geográfica y no a una identidad, lo que, según expresó, perpetúa la lógica cultural del régimen de facto.

Además, cuestionó la pérdida de reconocimiento mediático que implica el actual nombre, señalando que muchos medios nacionales lo confunden con otras localidades balnearias como Mar del Plata o Pinamar.

Fundador institucional

El proyecto propone adoptar el nombre del gobernador bonaerense Juan Manuel de Rosas en virtud de su rol como fundador institucional del territorio. “Fue él quien firmó, el 25 de diciembre de 1839, el decreto que dio nacimiento jurídico al Partido de Ajó, matriz territorial de nuestros pueblos”, recordó el concejal. “Negar su nombre es negar nuestro propio certificado de nacimiento”, sentenció.

Fernández también reivindicó el simbolismo del cambio como una forma de fortalecer la identidad: “Recuperar la figura de quien enfrentó a las potencias anglofrancesas en la Vuelta de Obligado es una declaración de principios: significa alinearnos con los valores del federalismo y la soberanía”.

La propuesta cuenta con el aval del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, que reconoció formalmente el vínculo entre el “Restaurador de las Leyes” y el actual distrito.

Debate

El concejal reconoció las voces que proponen recuperar denominaciones ancestrales como Ajó o Tuyú, pero advirtió que esos nombres ya están presentes en localidades como Mar del Tuyú y Mar de Ajó. Por ello, consideró que el nombre del municipio debe “abarcar el conjunto” de la historia institucional de la región.

“Estamos ante la posibilidad de dejar de ser una zona sin identidad para volver a ser una patria chica con nombre y apellido”, concluyó Fernández. “Se trata de sustituir el olvido impuesto en 1978 por la memoria viva de 1839”.

Fuente: Agencia DIB

