Tres micros con hinchas de Estudiantes de La Plata chocaron en la Ruta 8

Uno de los micros con hinchas de Estudiantes que protagonizó el triple choque en la Ruta 8. 0221

Tres micros que partieron de La Plata el viernes por la noche rumbo a Santiago del Estero, donde Estudiantes jugará la final del Torneo Clausura ante Racing, protagonizaron un accidente en pleno viaje, sobre la Ruta 8, a la altura de Solís, 15 kilómetros antes de llegar a San Antonio de Areco. En el hecho, algunos simpatizantes sufrieron heridas leves.

A través de la red social X, el club indicó que “como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación. El resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones. La delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben las nuevas unidades”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/1999716287761482192?s=20&partner=&hide_thread=false Estudiantes de La Plata informa que, en el día de la fecha, tres micros que trasladaban hinchas de la delegación del Club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís.



Como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por… — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 13, 2025 “La situación se encuentra bajo control y el Club continuará brindando información por los canales oficiales ante cualquier novedad”, cierra la publicación.

Choque “por alcance” Aunque por el momento no hubo detalles respecto a cómo fue que se produjo el accidente, las imágenes dan cuenta de que se habría tratado de un choque "por alcance", es decir que alguna de los colectivos frenó sin que el chofer del que venía detrás alcanzara a hacerlo a tiempo.

De acuerdo con información del portal local 0221, cerca de las 3 de la mañana los micros de remplazo ya estaban en el lugar a la espera de que los lesionados volvieran del centro asistencial en Pilar para retomar el viaje. Así, a las 9.32 de este sábado, el club publicó en X: "Seguimos adelante rumbo a Santiago del Estero, luego del arribo de nuevas unidades para continuar viaje". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/1999819829826515163?s=20&partner=&hide_thread=false Seguimos adelante rumbo a Santiago del Estero, luego del arribo de nuevas unidades para continuar viaje. Agradecidos a nuestra gente, que nos sigue a todos lados, llenos de ilusión. pic.twitter.com/RX1GOwBcW7 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 13, 2025 Fuente: Agencia DIB

