sábado 13 de diciembre de 2025
13 de diciembre de 2025 - 10:06

Tres micros con hinchas de Estudiantes de La Plata chocaron en la Ruta 8

Hubo tres heridos. Los ómnibus accidentados eran parte de la delegación “pincha” que se dirige a la final del Clausura, que se jugará ante Racing en Santiago del Estero.

Por Agencia DIB
Uno de los micros con hinchas de Estudiantes que protagonizó el triple choque en la Ruta 8.

Uno de los micros con hinchas de Estudiantes que protagonizó el triple choque en la Ruta 8.

Tres micros que partieron de La Plata el viernes por la noche rumbo a Santiago del Estero, donde Estudiantes jugará la final del Torneo Clausura ante Racing, protagonizaron un accidente en pleno viaje, sobre la Ruta 8, a la altura de Solís, 15 kilómetros antes de llegar a San Antonio de Areco. En el hecho, algunos simpatizantes sufrieron heridas leves.

Así se ve por estos días la ya exoficina del Registro en San Clemente.

El Registro del Automotor de San Clemente del Tuyú fue reubicado en General Madariaga
El problema, que ya fue eliminado, afectó a la partida 2703 del Cremón doble crema.

ANMAT y SENASA alertaron por una bacteria en un lote de queso de consumo masivo

A través de la red social X, el club indicó que “como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación. El resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones. La delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben las nuevas unidades”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/1999716287761482192?s=20&partner=&hide_thread=false

“La situación se encuentra bajo control y el Club continuará brindando información por los canales oficiales ante cualquier novedad”, cierra la publicación.

Choque “por alcance”

Aunque por el momento no hubo detalles respecto a cómo fue que se produjo el accidente, las imágenes dan cuenta de que se habría tratado de un choque "por alcance", es decir que alguna de los colectivos frenó sin que el chofer del que venía detrás alcanzara a hacerlo a tiempo.

De acuerdo con información del portal local 0221, cerca de las 3 de la mañana los micros de remplazo ya estaban en el lugar a la espera de que los lesionados volvieran del centro asistencial en Pilar para retomar el viaje.

Así, a las 9.32 de este sábado, el club publicó en X: "Seguimos adelante rumbo a Santiago del Estero, luego del arribo de nuevas unidades para continuar viaje".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/1999819829826515163?s=20&partner=&hide_thread=false

Fuente: Agencia DIB

El Registro del Automotor de San Clemente del Tuyú fue reubicado en General Madariaga

ANMAT y SENASA alertaron por una bacteria en un lote de queso de consumo masivo

Bronquiolitis: desde el 12 de enero comenzará la vacunación a personas gestantes

Banco Provincia lanzó el Gran Premio de Fotografía y Ensayo Histórico 2026, a 50 años del golpe

Conmoción en Balcarce: dos responsables de un hogar de menores son investigadas por maltrato y amenazas

Sarampión: cambia el esquema de la Triple Viral y la segunda dosis debe aplicarse a los 18 meses

Adolescentes sin redes sociales: un país ensaya una ley innovadora

Respeto y diversidad religiosa: llega a La Plata la cuarta edición de la Noche de los Templos

Temor por aparición de zorros en Canning: cazan mascotas y aves de corral a plena luz del día

Una eminencia de Chivilcoy dice: "se perdió la relación médico-paciente"

