miércoles 25 de marzo de 2026
25 de marzo de 2026 - 18:58

Tres adolescentes robaron una moto, la Policía los emboscó y quedaron aprehendidos

De acuerdo a lo informado, los jóvenes ladrones utilizaron la modalidad conocida como “yuga”, para forzar el arranque del motovehículo y escapar del lugar.

Por Agencia DIB
moto mar del plata

Tres adolescentes de entre 14 y 16 años fueron aprehendidos tras robar una moto que estaba estacionada en la vía pública, frente a la Fiscalía General de Mar del Plata.

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Según precisó el portal de Mi8 el hecho se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la sustracción del rodado en la zona de Alvear al 1.100. De acuerdo a lo informado, los jóvenes ladrones utilizaron la modalidad conocida como “yuga”, para forzar el arranque del motovehículo y escapar del lugar.

La situación fue advertida por personal de Prefectura Naval Argentina, que logró localizar a los sospechosos en la intersección de las calles Olavarría y Brown, mientras circulaban a bordo del vehículo robado.

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A partir de allí se inició una breve persecución que terminó con los tres adolescentes interceptados y su posterior aprehensión. La motocicleta fue secuestrada en el lugar y, poco después, se logró establecer la identidad del damnificado, un empleado judicial de 37 años, a quien le restituirán el rodado.

La causa quedó en manos de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de Marcelo Yañez Urrutia, desde donde dispusieron la formación de causa por el delito de robo de vehículo dejado en la vía pública y la posterior entrega de los adolescentes a sus responsables legales.

Fuente: Agencia DIB

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