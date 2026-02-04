Bastián Jerez: la mamá aseguró que su hijo despertó del coma

Bastián Jerez, el niño que sufrió un grave accidente en Pinamar.

A poco más de tres semanas del accidente en los médanos de Pinamar, Macarena Collantes, la mamá de Bastián Jerez, comunicó que su hijo despertó del coma en el Hospital Interzonal de Mar del Plata. Incluso, afirmó, habría reconocido a quienes lo estaban rodeando en su habitación.

La emoción de la madre de Bastián Jerez “Gracias, Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y fortaleza -expresó en sus redes sociales-. Me hiciste la mamá más feliz del mundo. Te amo, estamos muy orgullosos de vos. Nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado. Te amo hijo estoma muy orgullosos de vos. Sigamos pidiendo por Basti. Gracias a todos”.

En el último parte médico, el lunes 2 de febrero, el Ministerio de Salud bonaerense había dado detalles de la séptima operación que se le realizó al menor: “Durante el procedimiento se efectuó el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, con el objetivo de optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo”.

Mensaje de mamá de Bastián Bastián había sufrido un grave accidente en La Frontera, un sector de la playa de Pinamar, tras un choque entre una camioneta y un UTV. Primero estuvo internado en el hospital municipal local y luego fue trasladado a Mar del Plata donde en la última semana comenzó a experimentar una leve mejoría.

Fuente Agencia DIB

