Bastián Jerez: la mamá aseguró que su hijo despertó del coma

Mediante sus redes sociales, Macarena Collantes expresó: “Hijo, jamás dudé de tu fortaleza”. Bastián Jerez está internado desde el 12 de enero, cuando sufrió un grave accidente en los médanos de Pinamar.

Bastián Jerez, el niño que sufrió un grave accidente en Pinamar.

A poco más de tres semanas del accidente en los médanos de Pinamar, Macarena Collantes, la mamá de Bastián Jerez, comunicó que su hijo despertó del coma en el Hospital Interzonal de Mar del Plata. Incluso, afirmó, habría reconocido a quienes lo estaban rodeando en su habitación.

Bastián Jeréz ha dado un paso adelante en su recuperación.

Operaron por séptima vez a Bastián Jerez tras permanecer 10 días estable
un emotivo pasacalle dedicado a bastian jerez sorprendio a la comunidad del hiemi de mar del plata

Un emotivo pasacalle dedicado a Bastián Jerez sorprendió a la comunidad del HIEMI de Mar del Plata

La emoción de la madre de Bastián Jerez

“Gracias, Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y fortaleza -expresó en sus redes sociales-. Me hiciste la mamá más feliz del mundo. Te amo, estamos muy orgullosos de vos. Nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado. Te amo hijo estoma muy orgullosos de vos. Sigamos pidiendo por Basti. Gracias a todos”.

En el último parte médico, el lunes 2 de febrero, el Ministerio de Salud bonaerense había dado detalles de la séptima operación que se le realizó al menor: “Durante el procedimiento se efectuó el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, con el objetivo de optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo”.

Bastián había sufrido un grave accidente en La Frontera, un sector de la playa de Pinamar, tras un choque entre una camioneta y un UTV. Primero estuvo internado en el hospital municipal local y luego fue trasladado a Mar del Plata donde en la última semana comenzó a experimentar una leve mejoría.

El Ejecutivo puso en marcha el nuevo régimen de pensiones por discapacidad.

Las obras del Parque Saavedra de La Plata estarían terminadas en noviembre, casi un año y medio después de su cierre.

