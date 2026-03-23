Tragedia en Madariaga; un joven y un bebé murieron al estrellarse contra un árbol

La pick up que se estrelló contra un árbol cerca de General Madariaga.

En la madrugada del domingo, en la ruta provincial 74, cerca de General Madariaga, un pick up Toyota se despistó de la autovía, perdió el control y se estrelló contra un árbol. Por el impacto, murió en el acto el conductor, y poco más tarde, un bebé de doce meses, mientras que la mamá está internada en grave estado.

Una madrugada mortal en Madariaga El incidente ocurrió poco antes de las seis de la mañana cuando una familia de Santiago del Estero que había ido a trabajar a Pinamar durante la temporada regresaba a su provincia, informó La Vanguardia.

La tragedia se produjo a la altura del kilómetro 18 de la ruta 74, que en ese tramo es una autovía con dos manos por lado. Todavía no se conoce el motivo por el que la camioneta Toyota Hilux salió abruptamente del asfalto, circuló por la banquina y terminó impactando contra un árbol al costado de la banquina.

En el interior del vehículo viajaban tres personas, que regresaban a su provincia luego de finalizar la temporada laboral en la costa atlántica. El conductor, identificado como Marcio Flores, de 24 años, falleció en el acto. Con él viajaban su pareja, Antonella Ovejero (31) y su hijo, un bebé de apenas 12 meses.

Ambos fueron rápidamente asistidos por los equipos de emergencia y trasladados al Hospital Municipal de General Madariaga. El menor, que presentaba traumatismos severos en el cráneo, tórax y cadera, no logró sobrevivir pese a las maniobras de reanimación. Fuente Agencia DIB

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