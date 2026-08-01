sábado 01 de agosto de 2026
1 de agosto de 2026 - 12:18

Tragedia en la Ruta 192: siete muertos tras un choque entre un auto y un camión

El hecho ocurrió entre Luján y Exaltación de la Cruz durante la noche del viernes, en medio de la fuerte tormenta. Entre las víctimas fatales había tres menores.

Por Agencia DIB
El automóvil quedó incrustado bajo la trompa del camión.

El automóvil quedó incrustado bajo la trompa del camión.

El Civismo

Un choque frontal entre un automóvil GMC Chevette y un camión Mercedes Benz dejó siete muertos en la Ruta Provincial 192, a la altura del kilómetro 22, en el límite entre Torres, en el partido de Luján, y Exaltación de la Cruz. El siniestro ocurrió este viernes alrededor de las 21, en pleno temporal. Los fallecidos venían todos en el auto, ocupado por ocho personas. Un herido fue trasladado en grave estado.

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De acuerdo con El Civismo, el siniestro ocurrió aproximadamente en el kilómetro 22 de la ruta, pasando la pronunciada curva que da acceso a la ex Colonia Montes de Oca, en cercanías de la localidad de Torres y a pocos kilómetros del límite jurisdiccional con el partido de Luján.

Al momento del hecho, la zona era castigada por un fuerte temporal que reducía considerablemente la visibilidad y complicaba las condiciones de circulación.

Por causas que son materia de investigación, el Chevette colisionó contra un camión perteneciente a la empresa Tres Arroyos, que circulaba sin carga.

El terrible accidente en la RP 192.

El terrible accidente en la RP 192.

El camión era conducido por Juan Bautista Rodríguez, de 22 años, y Mariano Humberto Desandi, de 53 años, quienes salieron ilesos.

Los fallecidos

En tanto, según la información oficial, el conductor del automóvil era Emiliano Ramón Moreira, de 34 años, quien falleció en el lugar. También perdieron la vida Tamara Gildi Albarenque (37), Ludmila Frede (22), Santiago Frede (19), Milagros Moreira (16), Martina Moreira (11) y Josefina Moreira (10), todos domiciliados en Parada Robles.

El único sobreviviente fue Ignacio Sobot, de 21 años, domiciliado en Parada Robles. Tras ser rescatado con signos vitales entre los restos del vehículo, fue trasladado por una ambulancia al Hospital San José de la ciudad de Capilla del Señor, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado.

El automóvil quedó prácticamente destruido.

El automóvil quedó prácticamente destruido.

Corte parcial

Durante varias horas la Ruta Provincial 192 permaneció parcialmente cortada, implementándose un sistema de tránsito asistido mientras se desarrollaban las tareas de rescate, preservación de la escena y remoción de los vehículos. Trabajaron bomberos de Luján y de Exaltación de la Cruz.

En el lugar también se hizo presente el fiscal Matías Nogueiras, de la Fiscalía de Exaltación de la Cruz, quien impartió las primeras directivas de la investigación. La causa fue caratulada como "Homicidio culposo" y quedó a cargo de la Estación de Policía Comunal de Parada Robles.

Fuente: Agencia DIB

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