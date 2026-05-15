Trabajadores aeroportuarios realizan una protesta en todo el país y podría haber demoras en servicios

Trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) , la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizan este viernes una jornada nacional de lucha en más de 20 aeropuertos del país, en rechazo al desfinanciamiento de los organismos vinculados al sistema aerocomercial .

La medida fue definida en una asamblea virtual en la que participaron más de 200 delegados y dirigentes sindicales de los tres sectores, y en la que se acordó realizar asambleas, movilizaciones y entrega de volantes en distintas terminales aéreas con el objetivo de visibilizar el conflicto y advertir sobre las condiciones laborales y operativas en el sector.

Jornada de Lucha @SMN_Argentina @ANACargentina @EANAoficial En unidad defenderemos nuestro sistema #Aerocomercial . El ajuste no puede afectar la conectividad aerea en nuestro pais y la #SeguridadOperacional . #ATEANACInformATE pic.twitter.com/ZcKFeHVGr3

El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Belelli , criticó la postura del Gobierno nacional, a la que calificó como “totalmente inflexible” y “sin ninguna vocación de diálogo” . Según explicó, el reclamo unificado surge de la necesidad de defender organismos públicos clave para el funcionamiento del sistema aerocomercial, en un contexto que —según denuncian— combina recortes presupuestarios, atraso salarial y despidos .

Belelli señaló que desde comienzos de año existe un incumplimiento salarial por parte del Gobierno, y advirtió que la falta de respuestas alimenta el malestar en el sector. “No hay respuestas”, afirmó el dirigente, al tiempo que cuestionó la negativa oficial a abrir instancias formales de negociación.

Foco en el SMN

Uno de los focos principales del conflicto es la situación del Servicio Meteorológico Nacional, donde se registraron cesantías recientes. Desde los gremios sostienen que este tipo de medidas impacta directamente en la seguridad operativa, ya que el SMN cumple un rol crítico en la previsión de condiciones meteorológicas para la aviación.

“No han existido respuestas concretas a las demandas que tenemos los trabajadores. Estamos frente a un Gobierno que se reitera en el incumplimiento de los acuerdos. Además, las conciliaciones obligatorias que fueron convocadas por la autoridad laboral resultaron en todos los casos inconducentes para resolver el conflicto”, señaló al respecto Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

Aguiar agregó: “Este viernes vence el mes de preaviso que le dieron a 140 trabajadores que serían despedidos. Además ya hay 25 estaciones meteorológicas que funcionan de manera parcial no realizando controles de noche. Esto afecta la seguridad de todas las operaciones. En la ANAC, el Gobierno continúa sin materializar un aumento que ya estaba acordado e incluso liquidado en todos los recibos de haberes”.

Seguridad operacional

Desde el ámbito sindical advierten que el ajuste en organismos de control como ANAC y EANA podría tener consecuencias en la seguridad operacional, ya que estos entes cumplen funciones centrales en la regulación, supervisión y gestión del tráfico aéreo. Según indicaron, la combinación de recortes, falta de personal y deterioro salarial genera un escenario de riesgo tanto para los trabajadores como para los usuarios del transporte aéreo.

La jornada de protesta, que tiene como epicentro el Aeroparque Jorge Newbery porteño, contará además con el respaldo de distintos referentes del sector aeronáutico y sindical, entre ellos Pablo Biró (APLA), Horacio Calculli (Aeronavegantes y CATT), Rodrigo Borrás (APA), Gonzalo Bello (UPSF) y Joselo Cal Mora (Sipreba), quienes participaron de la asamblea que definió las medidas.

En este contexto, habrá movilizaciones y manifestaciones tanto en Aeroparque como en Ezeiza, así como en diferentes aeropuertos del interior del país.

Fuente: Agencia DIB