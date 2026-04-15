miércoles 15 de abril de 2026
15 de abril de 2026 - 09:48

Temporal: en el AMBA llovió en tres horas todo el promedio del mes de abril

Las intensas lluvias dejaron cerca de 10 mil usuarios sin luz y calles anegadas.

Por Agencia DIB
Las lluvias provocaron anegamientos en varias zonas de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Las lluvias provocaron anegamientos en varias zonas de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

X @Tiempo_AMBA

Un fuerte temporal que se desató sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejó cerca de 10 usuarios sin luz, mientras que hay calles anegadas debido a las fuertes lluvias que se registraron en la madrugada de este miércoles. En la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se acumuló un aproximado de 160 milímetros de agua en apenas tres horas, una cifra que superó el promedio habitual para todo el mes de abril.

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La avenida Hipólito Yrigoyen en la localidad de Avellaneda es una de las más perjudicadas por la lluvia, mientras que una situación similar ocurre en Dock Sud y en los barrios porteños de Belgrano y Palermo.

En diferentes zonas de Palermo, entre ellas, donde se encuentran el Hipódromo, el Planetario y los Bosques y ciertos tramos de la Avenida Del Libertador, el agua acumulada llegaba hasta la vereda.

Por su lado, la zona del Puente Pueyrredón en Avellaneda era una de las más complicadas para transitar debido a la cantidad de agua acumulada en los accesos y que provocaba serias demoras.

Sin luz

A raíz del temporal, según el ENRE, a las 9 de esta mañana se hallaban sin servicio eléctrico 7.125 usuarios de Edesur y 2.482 usuarios de Edenor.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta a corto plazo por lluvias intensas para la Ciudad de Buenos Aires y las localidades bonaerenses de Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Fuente: Agencia DIB

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