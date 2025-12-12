Temor por aparición de zorros en Canning: cazan mascotas y aves de corral a plena luz del día

Vecinos de barrios privados de la localidad bonaerense de Canning, repartida entre los partidos de Esteban Echeverría y Ezeiza, están atemorizados por la presencia de un grupo de zorros que merodean zonas periurbanas y atacan mascotas y aves de traspatio.
Al parecer, los zorros habrían matado un chihuahua y lastimado severamente a un caniche, al tiempo que devoraron varias aves de corral de cría domiciliaria.
Según relató un productor rural de la zona, primero advirtieron que faltaban animales y luego alcanzaron a ver a la manada de zorros corriendo a plena luz del día sobre la ruta 58.
Una vecina del barrio Don Joaquín contó a Diario Sur que sufrió la pérdida de su chihuahua, cuando un zorro logró meterse en su casa y alcanzar a la mascota. Otro vecino del mismo predio contó que su caniche fue atado por uno de estos animales silvestres, y recibió cincuenta puntos de sutura por las heridas que le causó.
Tal como ocurre desde hace varios meses con la presencia de pumas, la situación alarma a los habitantes de los barrios porque desconocen los hábitos de esta especie, que no está acostumbrada a convivir con humanos.
Se cree que estos animales llegan a las zonas urbanas y al área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) escapando de la deforestación y los incendios.
Fuente: Agencia DIB