viernes 12 de diciembre de 2025
12 de diciembre de 2025 - 16:24

Temor por aparición de zorros en Canning: cazan mascotas y aves de corral a plena luz del día

Varios vecinos denunciaron ataques a sus perros y aves de cría domiciliaria. Los animales fueron captados por las cámaras de seguridad de los barrios cerrados.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Los zorros fueron captados por las cámaras de seguridad de los barrios. (Imagen de TV)

Los zorros fueron captados por las cámaras de seguridad de los barrios. (Imagen de TV)

Vecinos de barrios privados de la localidad bonaerense de Canning, repartida entre los partidos de Esteban Echeverría y Ezeiza, están atemorizados por la presencia de un grupo de zorros que merodean zonas periurbanas y atacan mascotas y aves de traspatio.

Más noticias
Menéndez, 50 años al servicio de Chivilcoy.

Una eminencia de Chivilcoy dice: "se perdió la relación médico-paciente"
OCA, con nuevos dueños.

El grupo inversor que controla Flybondi se transformó en el principal accionista de OCA

Al parecer, los zorros habrían matado un chihuahua y lastimado severamente a un caniche, al tiempo que devoraron varias aves de corral de cría domiciliaria.

Según relató un productor rural de la zona, primero advirtieron que faltaban animales y luego alcanzaron a ver a la manada de zorros corriendo a plena luz del día sobre la ruta 58.

Embed

Una vecina del barrio Don Joaquín contó a Diario Sur que sufrió la pérdida de su chihuahua, cuando un zorro logró meterse en su casa y alcanzar a la mascota. Otro vecino del mismo predio contó que su caniche fue atado por uno de estos animales silvestres, y recibió cincuenta puntos de sutura por las heridas que le causó.

Embed

Tal como ocurre desde hace varios meses con la presencia de pumas, la situación alarma a los habitantes de los barrios porque desconocen los hábitos de esta especie, que no está acostumbrada a convivir con humanos.

Se cree que estos animales llegan a las zonas urbanas y al área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) escapando de la deforestación y los incendios.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Una eminencia de Chivilcoy dice: "se perdió la relación médico-paciente"

El grupo inversor que controla Flybondi se transformó en el principal accionista de OCA

Trenes: el ramal Tigre del Mitre estará 50 días sin servicio

Entre datos, riesgos y oportunidades: claves que dejó el debate sobre IA en Bahía Blanca

Fuerte temporal en el sur bonaerense: granizo, voladura de techos y calles anegadas

Refuerzan los controles de alcoholemia en lanchas y motos de agua en el río Paraná

El cantante Joaquín Levinton sufrió un infarto y fue internado de urgencia

Kicillof anunció línea de inversión en ciencia y se diferenció de Milei a quien acusó de vaciar el sistema

Estafa piramidal en San Pedro: piden la captura internacional de los señalados como organizadores

Haedo: ladrones le robaron la moto a una mujer, escaparon a los tiros y pudieron detenerlos

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La reparación de un techo en Villa Cacique.

Fuerte temporal en el sur bonaerense: granizo, voladura de techos y calles anegadas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los zorros fueron captados por las cámaras de seguridad de los barrios. (Imagen de TV)

Temor por aparición de zorros en Canning: cazan mascotas y aves de corral a plena luz del día

Por  Ana Roche