miércoles 08 de julio de 2026
8 de julio de 2026 - 18:36

Tandil indemniza a un vecino pero no le paga: aprovecha para cobrarle tasas adeudadas

La indemnización es por $ 380.314,12, por los daños que sufrió su vehículo luego de que un objeto despedido por una cortadora de pasto del municipio impactara contra el auto. El resarcimiento se compensará con parte de la deuda que el contribuyente mantiene con el municipio.

Por Agencia DIB
La Municipalidad de Tandil indemnizará a un vecino.

La Municipalidad de Tandil indemnizará a un vecino.

La Municipalidad de Tandil autorizó el pago de una indemnización de $ 380.314,12 a un vecino por los daños que sufrió su vehículo luego de que un objeto despedido por una cortadora de pasto utilizada por personal de la Dirección General de Espacios Verdes Públicos impactara contra el automóvil. Sin embargo, el resarcimiento no será abonado en efectivo, sino que se compensará con parte de la deuda que el contribuyente mantiene con el municipio.

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La medida fue dispuesta mediante el Decreto N° 2108/2026, firmado el 30 de junio por el intendente Miguel Lunghi y el secretario de Servicios Públicos, Claudio Marcelo Fuentes.

Según informó El Eco de Tandil, el reclamo administrativo fue presentado por el propietario de una camioneta Ford EcoSport 1.6 XLS, quien solicitó una indemnización por los daños sufridos mientras se realizaban tareas de mantenimiento en espacios verdes.

En los fundamentos del decreto se señaló que el expediente incluyó informes de la Dirección General de Espacios Verdes Públicos y de la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos, que analizaron las circunstancias del hecho y las actuaciones posteriores.

Durante la tramitación del expediente también intervino la Dirección de Compras y Suministros, que evaluó los presupuestos presentados para reparar el vehículo. De acuerdo con el decreto, el organismo concluyó que los valores se ajustaban a los precios de mercado vigentes al momento del inicio del trámite y que se correspondían con los daños ocasionados, por lo que fijó el resarcimiento en $ 380.314,12. Ese monto fue reconocido como una indemnización "única, total y definitiva".

No obstante, el dinero no será percibido por el damnificado. El decreto precisó que el 17 de junio ambas partes suscribieron un Convenio de Compensación mediante el cual se acordó destinar la totalidad de la indemnización a cancelar parte de las obligaciones tributarias que el vecino mantiene con la comuna.

De acuerdo con un informe de la Dirección de Rentas y Finanzas, dice El Eco, el contribuyente registra una deuda total de $ 1.465.010,55, correspondiente a tasas municipales de dos inmuebles, patentes de tres vehículos y otras obligaciones por Derechos Municipales.

Según el convenio aprobado por el Ejecutivo, los $380.314,12 serán imputados en primer término a la deuda por tasas municipales de uno de los inmuebles y, en caso de existir un remanente, se aplicarán a la deuda correspondiente al segundo inmueble.

Fuente: Agencia DIB

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