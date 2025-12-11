Suspenden la licencia de conducir de un hombre que filmó a su hijo de 5 años manejando un cuatriciclo

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó que las autoridades bonaerenses suspendan la licencia de un hombre que filmó a su hijo de 5 años que manejaba un cuatriciclo en cercanías de la localidad bonaerense de Mercedes .

El video, donde se ve al nene circulando tanto por la ruta como por un camino interno bajo la supervisión del padre, se hizo viral días atrás y muchos salieron al cruce del hombre, considerado un “irresponsable”. “Si mi hijo es feliz yo soy feliz con él. Él es ‘fierrero’ como yo. Además, soy responsable de su seguridad” , afirmó Nahuel , el padre, de 23 años, en sus redes sociales.

La familia es oriunda de Cuartel V, en Moreno , y el video fue tomado a una hora y media de su casa.

La legislación vigente no autoriza que un niño de esa edad conduzca un vehículo con motor a combustión . Es más: en el registro fílmico se observa a la criatura sin su casco en un descampado, protección que sí se colocó cuando tomó la ruta.

“Es un lugar donde no hay nadie y me tomo el trabajo de ir hasta allá para que él pueda disfrutar sin que nadie lo moleste ni que él moleste a nadie”, refirió el adulto.

“Falta de responsabilidad”

No obstante, para la ANSV el video “evidencia una falta grave de responsabilidad” por parte del hombre. No solo un niño no puede conducir ningún tipo de vehículo motorizado en la vía pública, sino que la normativa establece que los cuatriciclos solo pueden circular en corredores seguros habilitados, nunca en rutas. Por este motivo, el organismo intervino de manera inmediata.

"Uno no piensa que se va a lastimar. A él esto le gusta y yo lo apoyo, él es mi bebé y no voy a hacer nada que le haga daño", desafió por su parte el hombre, entrevistado por Telefe Noticias.

