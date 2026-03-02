Suman 254 sustancias al listado de drogas controladas y amplían el control sobre sustancias sintéticas

El fentanilo se utiliza como analgésico o en pacientes que requieren asistencia respiratoria mecánica.

El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización del registro de drogas controladas y agregó 254 sustancias consideradas estupefacientes , en el marco de una revisión normativa orientada a reforzar el control sobre compuestos psicoactivos en el país.

La Provincia junto al Conicet monitorearán el estado de la Costa Atlántica

Mar del Plata: hoteleros le piden a Kicillof un "PreViaje" para el invierno

La decisión quedó formalizada a través del Decreto 122/2026 , publicado en el Boletín Oficial , y modificó el Anexo I vigente para adecuar el esquema regulatorio argentino a la evolución del consumo y el tráfico de sustancias no contempladas hasta el momento.

La actualización fue el resultado de un trabajo coordinado entre las Fuerzas de Seguridad Federales , las policías provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, con intervención de laboratorios oficiales especializados en análisis químico-forense. El diagnóstico conjunto concluyó en la necesidad de “actualizar el listado de las sustancias individuales que deben ser consideradas estupefacientes” .

Entre los nuevos compuestos incorporados figuran ocho análogos del fentanilo , once barbitúricos, treinta y cuatro benzodiacepinas, veintisiete cannabinoides semisintéticos, cuatro cannabinoides sintéticos, cuarenta y cinco catinonas sintéticas, siete fenidatos, diez fenmetrazinas, tres fenetilaminas, diez lisergamidas, nueve nitacenos, tres opioides sintéticos, dieciséis psicotrópicos, dos compuestos de fenciclidina, una triptamina y sesenta y cuatro sustancias adicionales de diversa clasificación.

Según el decreto, el criterio central para incorporar nuevas sustancias fue la comprobación de su circulación efectiva en el territorio nacional, a partir de actuaciones judiciales y de información del Sistema de Alerta Temprana de Nuevas Sustancias Psicoactivas (SAT), vigente desde abril de 2023. También se tomó en cuenta evidencia de organismos internacionales especializados en el monitoreo de Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP).

El texto oficial subrayó que se trata de la mayor ampliación desde la entrada en vigencia del Decreto 560/19, que había sido la última modificación integral del listado.

Con esta modificación, el listado -que ya había sido ampliado mediante los decretos 635 y 1130 de 2024 hasta alcanzar 632 sustancias- vuelve a incrementarse y refuerza el alcance del régimen de fiscalización vigente en materia de estupefacientes.

Fuente: Agencia DIB