lunes 02 de marzo de 2026
2 de marzo de 2026 - 09:53

Suman 254 sustancias al listado de drogas controladas y amplían el control sobre sustancias sintéticas

La medida incorpora análogos del fentanilo, cannabinoides, barbitúricos y otros compuestos. Es la mayor ampliación desde el Decreto 560/19.

Por Agencia DIB
El fentanilo se utiliza como analgésico o en pacientes que requieren asistencia respiratoria mecánica.
El fentanilo se utiliza como analgésico o en pacientes que requieren asistencia respiratoria mecánica.

El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización del registro de drogas controladas y agregó 254 sustancias consideradas estupefacientes, en el marco de una revisión normativa orientada a reforzar el control sobre compuestos psicoactivos en el país.

Más noticias
Las playas de Mar del Plata.

Mar del Plata: hoteleros le piden a Kicillof un "PreViaje" para el invierno
Los plásticos y las colillas de cigarrillos en las playas como contaminantes, se vinculan directamente con la conducta humana y la falta de educación ambiental.

La Provincia junto al Conicet monitorearán el estado de la Costa Atlántica

La decisión quedó formalizada a través del Decreto 122/2026, publicado en el Boletín Oficial, y modificó el Anexo I vigente para adecuar el esquema regulatorio argentino a la evolución del consumo y el tráfico de sustancias no contempladas hasta el momento.

La actualización fue el resultado de un trabajo coordinado entre las Fuerzas de Seguridad Federales, las policías provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, con intervención de laboratorios oficiales especializados en análisis químico-forense. El diagnóstico conjunto concluyó en la necesidad de “actualizar el listado de las sustancias individuales que deben ser consideradas estupefacientes”.

Entre los nuevos compuestos incorporados figuran ocho análogos del fentanilo, once barbitúricos, treinta y cuatro benzodiacepinas, veintisiete cannabinoides semisintéticos, cuatro cannabinoides sintéticos, cuarenta y cinco catinonas sintéticas, siete fenidatos, diez fenmetrazinas, tres fenetilaminas, diez lisergamidas, nueve nitacenos, tres opioides sintéticos, dieciséis psicotrópicos, dos compuestos de fenciclidina, una triptamina y sesenta y cuatro sustancias adicionales de diversa clasificación.

Según el decreto, el criterio central para incorporar nuevas sustancias fue la comprobación de su circulación efectiva en el territorio nacional, a partir de actuaciones judiciales y de información del Sistema de Alerta Temprana de Nuevas Sustancias Psicoactivas (SAT), vigente desde abril de 2023. También se tomó en cuenta evidencia de organismos internacionales especializados en el monitoreo de Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP).

El texto oficial subrayó que se trata de la mayor ampliación desde la entrada en vigencia del Decreto 560/19, que había sido la última modificación integral del listado.

Con esta modificación, el listado -que ya había sido ampliado mediante los decretos 635 y 1130 de 2024 hasta alcanzar 632 sustancias- vuelve a incrementarse y refuerza el alcance del régimen de fiscalización vigente en materia de estupefacientes.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Mar del Plata: hoteleros le piden a Kicillof un "PreViaje" para el invierno

La Provincia junto al Conicet monitorearán el estado de la Costa Atlántica

Tragedia en el río Quequén Salado: un hombre se ahogó en la cascada Cifuentes

Al ritmo de la nafta, las multas de tránsito vuelven a subir

Con clases parciales y paro de estatales, arrancó una semana clave para Kicillof

Gonzales Chaves y General Belgrano: dos accidentes dejaron cinco muertos y seis heridos

A horas del paro, Provincia convocó a docentes y estatales a retomar las negociaciones salariales

General Madariaga: Kicillof encabezó la largada del Rally 2026 Mar y Sierras

Hallaron una pieza de ajedrez entre los restos de la batalla de la Vuelta de Obligado

Qué es la ELA, la enfermedad que llevó a la muerte a Darío Lopérfido

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un aula de una escuela vacía.

Con clases parciales y paro de estatales, arrancó una semana clave para Kicillof

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

En el mes de la vendimia, nueve destinos en la provincia de Buenos Aires para saborear y maridar buenos vinos. 

Enoturismo en bodegas bonaerenses: ¡vamos a brindar, mi amor!